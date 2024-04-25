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Экс-форвард Черноморца: Мы с блокнотами ходили и записывали теорию Григорчука, потом сдавали экзамены

Премьер-лига
Обновлено

Роман Григорчук - реально очень подкованный тактически тренер

Экс-форвард Черноморца: Мы с блокнотами ходили и записывали теорию Григорчука, потом сдавали экзамены

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Экс-форвард "Черноморца" Анатолий Диденко рассказал о методах работы главного тренера одесситов Романа Григорчука.

– Почему решили сменить "Металлист" на "Черноморец"?

– У меня еще, кажется, был год контракта в Харькове, но появился вариант с "Черноморцем". Я почему-то хотел всегда ближе к дому играть, поэтому решил воспользоваться этой возможностью. Тогда одновременно я, Саша Бабич и Саша Тришевич перешли в "Черноморец". Сербский полузащитник – в аренду, а мы вдвоем - на полноценный контракт.

– В "Черноморце" Вы пережили замечательные годы, работая под руководством Романа Григорчука. Что запомнилось из совместной работы?

– Это реально очень подкованный тактически тренер, который заставляет всех понимать игру. В моей карьере это был единственный специалист, который настолько тщательно подходил к перемещениям на поле, взаимодействиям и другим важным нюансам. Мы даже с блокнотами ходили и записывали теорию. Потом сдавали ему экзамены. Мне это очень помогло. У меня до сих пор эти записи сохранены.

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– Ничего себе!

– Да, записывать – это правильная вещь. Когда я сам стал тренером, то понял, что часто игроки тебя не слышат. У них в одно ухо влетело, в другое – вылетело. Я также оставляю ребят после теории и задаю вопросы, чтобы они мне на макете показывали.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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