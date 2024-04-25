Артем Кравец: Представители европейских клубов положительно отзываются о динамовской школе

Экс-форвард " Динамо ", а ныне советник президента киевлян по вопросам детско-юношеского футбола Артем Кравец, который несколько недель находился на обучении на базе"Манчестер Сити", рассказал о том, какие идеи он вынес из этого процесса.

— Где именно вы обучаетесь?

— Обучение организовано Европейской ассоциацией клубов. Все клубы, которые входят в нее, получают много предложений по обучению. Курс, который прохожу я, в целом организован для директоров футбольных школ, но там обсуждалось большое разнообразие вопросов — начиная от стратегии развития клубов и заканчивая развитием своего комьюнити. Обучение проходит как в формате онлайн-встреч, так и офлайн. Последних будет не так много — всего три. Две уже состоялись — в Амстердаме и Манчестере, третья будет заключительная в Брюгге. На этом программа, которая в целом длится около девяти месяцев, закончится.

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По итогам тем, которые мы проходим (некоторые за 3−4 урока, некоторые по 6−8), получаем домашние задания. Например, прослушали лекцию по стратегии клубов — должны разработать стратегию для своего клуба или создать стратегический план для другой команды. Сегодня, например, было практическое занятие по развитию комьюнити на примере ирландского клуба, который показал и рассказал, как все происходило, с какими проблемами столкнулись и тому подобное. Вся информация сохраняется на сайте для всех участников курса, можно зайти и пересмотреть еще раз.

Поэтому обучение очень интересное, общение преимущественно происходит онлайн в Zoom, много полезной информации. Конечно, у нас сейчас в стране сложная ситуация, идет война, но учиться, как говорится, никогда не поздно. Знаний много не бывает.

— Какие у вас впечатления от учебного процесса?

— Очень нравится. И очень благодарен ФК"Динамо" (Киев), что для меня было организовано это обучение. Изначально, когда подавались заявки, меня не взяли из-за определенного недоразумения. Но потом напрямую пообщались с организаторами, и проблема была решена. И я на самом деле очень доволен, потому что с самого начала, только попав в"Динамо", прекрасно понимал, что мне нужно много учиться. И повезло с этой программой, в которой получаешь широкий спектр знаний в различных направлениях. И это касается не только академий"Аякса" и"Манчестер Сити", где мы побывали, но и других клубов, с деятельностью которых мы знакомимся онлайн.

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— Можно ли интегрировать опыт работы зарубежных топ-клубов с юными футболистами в ДЮФШ "Динамо"?

— В принципе, все можно интегрировать — и в школе, и в самом клубе. Как говорится, все гениальное — простое. Чего-то прям необычного там нет. Но должно быть желание и возможности для реализации всех идей.

— В чем украинские футбольные школы отстают, а в чем находятся на уровне с топ-академиями?

— В Амстердаме и Манчестере мы были группой, в которую входили представители лондонского"Арсенала", "Манчестер Юнайтед", "Спортинга", "Ромы", "Боруссии" (Дортмунда) и многие другие европейские клубы, и хочу отметить, что все без исключения очень положительно отзываются о динамовской школе. Отмечают, что много талантливых футболистов растут. И это правда. У нас по всей стране, не только в"Динамо", много талантливых игроков, им надо помогать развиваться и двигаться в правильном направлении. По наличию талантов мы не уступаем никому, но нужно сделать для них соответствующие условия, организовывать обучение для тренеров, ведь многое зависит от наставников.

— Насколько сложно сейчас развивать динамовскую академию в условиях войны?

— Есть свои проблемы, конечно, на которые очень сильно влияет война. В первую очередь, надо понимать, что многие дети уехали за границу. Также все мы понимаем, что тяжелая ситуация в самой стране, поэтому неправильно требовать сейчас вкладывать большие средства в развитие детско-юношеского футбола. Конечно, надо инвестировать, развиваться, но ко всему нужно подходить с"холодной" головой. Ведь все мы понимаем, что сейчас главная цель для нас всех — победа в войне.

— Много ли наших детей уехали за границу?

— Я начал работать в клубе уже после начала полномасштабной войны, и могу судить со слов тренеров. Уже сейчас, ознакомившись со статистикой, видно, что отдельные возрастные группы потеряли по девять-десять игроков основного состава. То есть, лучшие уехали — и практически никто не вернулся. И вернуть их практически невозможно, поскольку они либо подписали уже контракты с зарубежными клубами, либо осели за границей вместе с семьями. Очень сложно с этим, но ничего сделать нельзя, поскольку так же понимаешь людей, которые переживают за свою безопасность.

— Вы вошли в комитет УАФ по развитию детско-юношеского футбола, расскажите подробнее, какие на вас возлагаются обязанности в связи с этим?

— Вошел в обновленный состав. Точно даже не скажу, сколько людей туда входит — больше 20-ти точно. Было первое заседание, которое состоялось в Доме футбола, был председатель нашего комитета Александр Шевченко. Обсудили первоочередные вопросы, в каком направлении мы должны двигаться, что нужно развивать в детско-юношеском футболе. В общем встреча длилась более двух часов, был конкретный диалог, без всех этих бюрократических голосований по бумажкам. Также была еще онлайн-встреча. В общем, нет конкретных задач, за которые отвечают отдельные люди — в любой момент можно выносить на рассмотрение тот или иной вопрос, есть чат в соцсети, и все могут высказываться относительно своего видения решения той или иной проблемы.

Все равно последнее слово за УАФ, где за наше направление отвечает профильный комитет, но его представители общаются с нами, хотят из первых уст слышать о каких-то проблемах, чтобы помогать нам решать их. Пока довольно оптимистичные впечатления от работы комитета, который старается охватить широкий спектр вопросов, касающихся детско-юношеского футбола. Посмотрим, как оно будет в дальнейшем.

— Какие основные пути развития детско-юношеского футбола в Украине вы видите?

— Самая первая задача для комитета детско-юношеского футбола — это обучение для тренеров. И это очень большая проблема, поскольку у нас его практически нет. При всем уважении к тренерским лицензиям, которые они получают, актуальных знаний там практически нет. Эту проблему нужно решать, организовывать программы, институты, чтобы давать нужные знания