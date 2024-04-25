Таллес: Рух на пороге исторического события – выход в еврокубки

Полузащитник " Руха " Таллес Бренер рассказал о подготовке львовской команды к матчу 26-го тура УПЛ с "Вересом".

"В предыдущих матчах "Рух" создавал много моментов, в том числе в игре против "Миная". К сожалению, мы не лучшим образом играли в завершающей стадии атак и не реализовали многие возможности. Конечно, команда это понимает и работает над тем, чтобы улучшить свою реализацию. Большой акцент в подготовке будет делаться именно на действиях при завершении атак.

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В общем, впереди у команды много комплексной работы. Каждый из нас понимает, какая сейчас ответственность на игроках. Клуб на пороге исторического события – выход в еврокубки. Поэтому каждому футболисту нужно сосредоточиться на том, чтобы получить положительные результаты в оставшихся матчах до конца сезона", - сказал Таллес.

Напомним, что матч "Рух" - "Верес" состоится в субботу, 27 апреля, и начнется в 18:00.