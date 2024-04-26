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Колос вошел в Союз европейских клубов

Премьер-лига

Состоялась Генеральная ассамблея организации

Колос вошел в Союз европейских клубов

Фото: ФК Колос

Новина українською

"Колос" вошел в Союз европейских футбольных клубов, сообщает клубная пресс-служба.

Это решение было принято на Генеральной ассамблее Союза европейских клубов (UEC). Представлять ковалевский клуб будут вице-президент Владимир Генинсон, который вошел в Исполнительный комитет Союза, а также спортивный директор Виталий Лисицкий.

Отмечается, что одной из приоритетных задач Союз европейских клубов является создание демократической модели управления европейским клубным футболом, где каждый клуб будет иметь один голос.

Напомним, Владимир Генинсон в феврале нынешнего года был назначен вице-президентом "Колоса", а до этого он работал исполнительным директором ФФУ, президентом УПЛ и вице-президентом одесского "Черноморца".

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Виталий Лисицкий Колос (Зачепиловка) Владимир Генинсон
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Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.04.2024 в 08:00
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.04.2024 в 08:00
Прорив
Ответить
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