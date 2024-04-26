Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос вошел в Союз европейских клубов
Состоялась Генеральная ассамблея организации
Фото: ФК Колос
"Колос" вошел в Союз европейских футбольных клубов, сообщает клубная пресс-служба.
Это решение было принято на Генеральной ассамблее Союза европейских клубов (UEC). Представлять ковалевский клуб будут вице-президент Владимир Генинсон, который вошел в Исполнительный комитет Союза, а также спортивный директор Виталий Лисицкий.
Отмечается, что одной из приоритетных задач Союз европейских клубов является создание демократической модели управления европейским клубным футболом, где каждый клуб будет иметь один голос.
Напомним, Владимир Генинсон в феврале нынешнего года был назначен вице-президентом "Колоса", а до этого он работал исполнительным директором ФФУ, президентом УПЛ и вице-президентом одесского "Черноморца".
Популярное сейчас
- Дарья Билодид стала чемпионкой Европы по дзюдо
- "По первым признакам ничего хорошего там нет". Миколенко вряд ли сыграет в ближайшем матче Эвертона
- Клубы Ла Лиги могут быть отстранены от европейских соревнований из-за санкций УЕФА, касающихся RFEF
- Шахтер - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
Комментарии 1