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Леднев: Задача Днепра-1 не изменилась – попадание в еврокубки
Хавбек днепрян поделился ожиданиями от матча против своей бывшей команды
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Днепра-1" Богдан Леднев поделился ожиданиями от матча 26-го тура УПЛ против "Динамо".
— "Днепр-1" не может выиграть уже три матча подряд. С чем это связываете?
— Думаю, это была полоса нефарта потому что в двух из трех этих матчей мы выигрывали по ходу встречи. Причем, у "Зари" — 2:0, а от "Металлиста 1925" вообще пропустили на последней компенсированной минуте игры со стандарта. Считаю, в этих трех матчах нас никто не переиграл.
— Учитывая текущую турнирную ситуацию, какая сейчас цель "Днепра-1" в чемпионате?
— Наша задача не изменилась — это попадание в еврокубки. Впереди еще есть матчи, из которых много лобовых, где постараемся получить как можно больше баллов.
— Как вам игра "Динамо" в последних матчах?
— Команда в хорошей форме. В последнем матче чемпионата, с "Полесьем", она одержала уверенную победу (3:0). Поэтому ждем интересную и зрелищную игру.
— Как восприняли разговоры о том, что рассматривался вопрос с переносом матча с "Динамо" в Киев?
— Да особо никак. Тем более, что этот вопрос быстро решили.
— Насколько особенным или, может, даже принципиальным будет для вас предстоящий матч с "Динамо"?
— Конечно, для каждого игрока матчи против бывшего клуба — особенные, - сказал Леднев.
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