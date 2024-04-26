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Дибанго - о Вернидубе: Для каждого игрока Кривбасса и для меня он - отец

Премьер-лига

Защитник положительно отозвался о наставнике команды

Дибанго - о Вернидубе: Для каждого игрока Кривбасса и для меня он - отец

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Камерунский защитник "Кривбасса" Иван Дибанго поделился своим мнением о главном тренере команды Юрии Вернидубе.

"Для каждого игрока "Кривбасса", и для меня в том числе, он - отец. Это действительно трудно описать словами. Юрий Вернидуб играет большую роль для всех нас. Он - настоящий наставник и учитель.

Когда у меня какая-то проблема или волнение - я прихожу к нему и мы разговариваем, он дает мне крутые советы, как поступить лучше. Когда я выхожу на поле, то молюсь не только за себя, а и за своих партнеров и Юрия Вернидуба", - сказал Дибанго в интервью Sport-express.ua.

"Кривбасс" занимает 3-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 51 очко.

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Иван Дибанго
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
26.04.2024 в 10:18
Не только для игроков Кривбасса, но и всех болел этого славного клуба!
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
26.04.2024 в 10:18
Не только для игроков Кривбасса, но и всех болел этого славного клуба!
Ответить
0
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