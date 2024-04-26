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Дибанго - о Вернидубе: Для каждого игрока Кривбасса и для меня он - отец
Защитник положительно отозвался о наставнике команды
Фото: ФК Кривбасс
Камерунский защитник "Кривбасса" Иван Дибанго поделился своим мнением о главном тренере команды Юрии Вернидубе.
"Для каждого игрока "Кривбасса", и для меня в том числе, он - отец. Это действительно трудно описать словами. Юрий Вернидуб играет большую роль для всех нас. Он - настоящий наставник и учитель.
Когда у меня какая-то проблема или волнение - я прихожу к нему и мы разговариваем, он дает мне крутые советы, как поступить лучше. Когда я выхожу на поле, то молюсь не только за себя, а и за своих партнеров и Юрия Вернидуба", - сказал Дибанго в интервью Sport-express.ua.
"Кривбасс" занимает 3-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 51 очко.
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