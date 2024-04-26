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Черненко: Оболонь имеет все, чтобы бороться за хорошие места

Премьер-лига

Хавбек "пивоваров" - об амбициях клуба

Черненко: Оболонь имеет все, чтобы бороться за хорошие места

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник "Оболони" Руслан Черненко рассказал о том, какие амбиции имеет киевский клуб.

- Вы второй сезон играете в "Оболони". Как вам работается под руководством тандема Иващенко-Антоненко?

- Они достаточно гармонично дополняют друг друга. Валерий Владимирович более взвешенный, а Александр Сергеевич дает те эмоции, которые очень нужны команде. Они оба живут игрой, отдаются полностью.

Иващенко и Антоненко делятся с нами своим опытом игры в УПЛ. Многие ребята, в том числе и я, впервые сюда попали. Тогда был немножко другой футбол. Менталитет, сумасшедшие деньги и футболисты более агрессивные. Они часто апеллируют к тому, что не стоит бояться соперника, как они в свое время - когда обыгрывали "Динамо", "Шахтер". Мы так же должны в каждой игре играть на победу. Выходить на каждую игру, как на последнюю.

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- Много времени понадобилось, чтобы привыкнуть к современной УПЛ?

- Мне было комфортно. Темп игры отличается от того, который был в Первой лиге, но это поправимо. Я был к этому готов. Очень уверен себе, что я смогу спокойно играть на этом уровне.

- Опыт борьбы за высокие места в низших дивизионах и битва за прописку в элите как-то отличается?

- Главное, чтобы была мотивация. Мы очень хотели сюда попасть и закрепиться после первого сезона. В среде единомышленников ты кайфуешь от футбола.

У президента клуба есть планы построить очень амбициозную команду. Он нас поддерживает. Я думаю, что "Оболонь" имеет все, чтобы бороться за хорошие места. У нас была задача - закончить чемпионат в топ-10. Где-то опыта не хватило. Надеемся, что нам удастся остаться в УПЛ на сезон 2024/25 и сделать следующий шаг, - сказал Черненко.

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Оболонь (Киев) Руслан Черненко
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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