Рух - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Важный матч для обеих команд, если учитывать турнирное положение. "Рух" должен увеличивать отрыв от "Полесья", а ровенский коллектив еще даже не избежал зоны прямого вылета. "Верес" будет стремиться реабилитироваться за разгромное поражение в первом круге - 2:5.

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У гостей достаточно существенные кадровые потери, ведь Мрвальевич и Янаков не будут играть. Найдет ли тренерский штаб "Вереса" выход из этой непростой ситуации?

Матч 26-го тура УПЛ запланирован на субботу, 27 апреля 2024 года, во Львове. Стартовый свисток арбитра раздастся в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).