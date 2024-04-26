"Мы найдем общий язык с Ротанем". Срна ответил, отпустит ли Шахтер своих игроков на Олимпиаду

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал, отпустит ли донецкий клуб своих футболистов на Олимпиаду в составе сборной Украины U-23.

"Посмотрим. Конечно, посмотрим. Я не знаю, попадем ли мы в Лигу чемпионов, будем ли играть в квалификации. Если будем? Не знаю, вообще. Конечно, всегда мы идем на встречу сборной, надо это делать, это самое важное, особенно в такой ситуации. Но сегодня я ничего не могу сказать. Если будем играть в квалификации? Надо смотреть, когда Олимпиада, когда квалификация. Если это переплетается, то надо говорить с тренером сборной, с нашим главным тренером. Это все не так просто.

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Надо сесть, по-человечески договориться и принимать решение, которое будет полезным для сборной и для "Шахтера". Ротань прекрасный парень, и я уверен, что мы с ним найдем общий язык, вы тут не переживайте. Первое, что у нас есть в голове - это помочь сборной, и помочь себе. Если из шести игроков, которых попросит Ротань, пять играют у нас в основе и мы играем в квалификации ЛЧ, работаем на это весь год под ракетами и шахедами, тогда надо найти общий язык. Сборная Украины для нас - благо. Первый раз Олимпиада, это надо уважать, мы будем болеть и надеемся, что наши игроки будут помогать Украине достигать результата", - сказал Дарио в интервью YouTube-каналу KDK.