Дибанго: В сборную Камеруна попасть довольно сложно, но я не теряю надежду

22-летний камерунский защитник "Кривбасса" Иван Дибанго рассказал о желании попасть в сборную своей страны.

- В 2021 году ты дебютировал за молодежную сборную Камеруна. Насколько сильно ждешь вызова во взрослую команду Камеруна?

- Пока никаких разговоров об этом не ведется, но я продолжаю добросовестно работать на футбольном поле и ждать вызова. На самом деле там очень много талантливых звездных футболистов, поэтому в главную команду попасть довольно сложно. Но я не теряю надежду, что когда-то меня заметят. Все возможно.

- С кем из известных камерунских футболистов дружишь и поддерживаешь связь?

- Дружу с Этьеном Это'О (сын Самюэля Это'О, - прим.), с которым играл за Камерун U-20. Сейчас он выступает в Испании ("Унион Колладо" из низших испанских лиг, - прим.). В принципе больше друзей в сборной не имею.

- Кто сейчас являются главными звездами сборной Камеруна?

- Отмечу Андре Онана, Винсента Абубакара и Андре Замбо-Ангиссу. Они - настоящие звезды европейского футбола и сборной Камеруна. Очень импонирует футбол в их исполнении, - рассказал Дибанго.