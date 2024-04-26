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Дибанго: В сборную Камеруна попасть довольно сложно, но я не теряю надежду

Премьер-лига

Камерунец мечтает играть за главную команды страны

Дибанго: В сборную Камеруна попасть довольно сложно, но я не теряю надежду

Фото: ФК Кривбас

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22-летний камерунский защитник "Кривбасса" Иван Дибанго рассказал о желании попасть в сборную своей страны.

- В 2021 году ты дебютировал за молодежную сборную Камеруна. Насколько сильно ждешь вызова во взрослую команду Камеруна?

- Пока никаких разговоров об этом не ведется, но я продолжаю добросовестно работать на футбольном поле и ждать вызова. На самом деле там очень много талантливых звездных футболистов, поэтому в главную команду попасть довольно сложно. Но я не теряю надежду, что когда-то меня заметят. Все возможно.

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- С кем из известных камерунских футболистов дружишь и поддерживаешь связь?

- Дружу с Этьеном Это'О (сын Самюэля Это'О, - прим.), с которым играл за Камерун U-20. Сейчас он выступает в Испании ("Унион Колладо" из низших испанских лиг, - прим.). В принципе больше друзей в сборной не имею.

- Кто сейчас являются главными звездами сборной Камеруна?

- Отмечу Андре Онана, Винсента Абубакара и Андре Замбо-Ангиссу. Они - настоящие звезды европейского футбола и сборной Камеруна. Очень импонирует футбол в их исполнении, - рассказал Дибанго.

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Кривбасс (Кривой Рог) Иван Дибанго
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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