Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дибанго: В сборную Камеруна попасть довольно сложно, но я не теряю надежду
Камерунец мечтает играть за главную команды страны
Фото: ФК Кривбас
22-летний камерунский защитник "Кривбасса" Иван Дибанго рассказал о желании попасть в сборную своей страны.
- В 2021 году ты дебютировал за молодежную сборную Камеруна. Насколько сильно ждешь вызова во взрослую команду Камеруна?
- Пока никаких разговоров об этом не ведется, но я продолжаю добросовестно работать на футбольном поле и ждать вызова. На самом деле там очень много талантливых звездных футболистов, поэтому в главную команду попасть довольно сложно. Но я не теряю надежду, что когда-то меня заметят. Все возможно.
- С кем из известных камерунских футболистов дружишь и поддерживаешь связь?
- Дружу с Этьеном Это'О (сын Самюэля Это'О, - прим.), с которым играл за Камерун U-20. Сейчас он выступает в Испании ("Унион Колладо" из низших испанских лиг, - прим.). В принципе больше друзей в сборной не имею.
- Кто сейчас являются главными звездами сборной Камеруна?
- Отмечу Андре Онана, Винсента Абубакара и Андре Замбо-Ангиссу. Они - настоящие звезды европейского футбола и сборной Камеруна. Очень импонирует футбол в их исполнении, - рассказал Дибанго.
Популярное сейчас
- Неделя дерби в Европе плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
- Травмы Миколенко и Энцо, возвращение Тибо Куртуа и новый тренер для Ливерпуля. Главные новости за 25 апреля
- Гвардиола: То, что произошло с Ливерпулем, может произойти с любым
- Камбэк Шахтера в матче с Зарей и ничьи аутсайдеров. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО