Ярмоленко: Хорошо понимаем, что, если еще где-то потеряем очки, о чемпионстве можно будет забыть

Полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал о прошедшей игре с "Полесьем" (3:0), прокомментировал последние результаты команды и поделился ожиданиями от предстоящего поединка с "Днепром-1".

- После побед настроение всегда отличное. Тем более, что "Полесье" мы победили уверенно и, считаю, хорошо сыграли. Тренировка была больше восстановительной, готовимся к следующей игре.

- К тренировкам вернулся Владимир Бражко, что это значит для команды?

- У нас в команде где-то 25 футболистов, и каждый готов сыграть. Конечно, Владимир Бражко в этом сезоне стал важным игроком для "Динамо", поэтому для нас его возвращение в строй - это только плюс.

- Как можете оценить 2024 год, в частности весеннюю часть сезона с точки зрения командной игры и результата?

- Пока сложно сделать анализ по всем играм, ведь были и хорошие поединки, и неудачные. Если мы хотим быть чемпионами, то не можем терять очки в таких матчах, как дома с ЛНЗ, когда игра нам полностью удавалась, мы вели в счете 1:0 и контролировали события, но в итоге сыграли 1:1, и "Вересом", когда на последних минутах упустили победу. В конце сезона как раз этих очков может нам не хватить.

- Говорят, что игра с "Полесьем" была образцовой с точки зрения слаженности в обороне и атаке, согласны ли вы с этим?

- Трудно сказать, была ли это лучшая игра, может она еще впереди, или была раньше "Полесья". Но то, что мы хорошо сыграли как в атаке, так и в обороне, это факт. Причем это касается не только атакующих футболистов или игроков обороны, а всей команды, ведь все качественно и атаковали, и защищались. Тем более против такого соперника, как "Полесье", которое считаю сильной командой. Кроме того, у нас был хороший стимул взять реванш после поражения на выезде в первом круге.

- Чего стоит ожидать от следующего поединка с "Днепром-1"?

- Наверное, тяжелой игры, как для нас, так и для них. У нас свои задачи, у них - свои. Наши матчи никогда ни для кого легкими не были, поэтому, повторюсь, ожидаем серьезную игру. Но у нас сейчас каждый поединок, словно финал. Хорошо понимаем, что, если еще где-то потеряем очки, о чемпионстве можно будет забыть.

- После возвращения в "Динамо" вы еще не играли в Днепре, какие у вас воспоминания о матчах в этом городе?

- Конечно, атмосфера, которая была раньше на стадионах, и которая сейчас, отличаются, но что поделаешь. Наша задача выходить и играть в футбол, чтобы там не было.

- Каждый раз, когда вы выходите на поле, вас поддерживают болельщики, чувствуете ли вы это?

- Конечно, чувствую их поддержку. Для этого я и вернулся домой. Я их также люблю и уважаю, поэтому буду и в дальнейшем отдавать все силы, которые у меня есть, чтобы дарить радость нашим болельщикам, - резюмировал Ярмоленко.