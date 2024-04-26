Срна: Судаков уйдет за сумму больше 60 млн евро. Вся Европа его хочет

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна поделился мыслями о вероятном трансфере хавбека "горняков" Георгия Судакова.

"Президент "Шахтера" хочет получить за Судакова большие деньги. Если бы он хотел получить 40-45 миллионов, то уже бы отдал "Наполи". Но Судаков – уникальный футболист. Он выполняет сумасшедший объем работы, у него есть голова на плечах. Не так много таких игроков в Европе.

Судаков уйдет за очень большую сумму – уверен, что это больше 60 миллионов евро. И он стоит таких денег. Предложения АПЛ? Конкретики пока нет из Англии. Вся Европа его хочет.

Но Украине нужно продолжать развивать своих талантов, чтобы таких игроков становилось все больше", - сказал Срна.