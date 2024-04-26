Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Срна: Судаков уйдет за сумму больше 60 млн евро. Вся Европа его хочет
Клуб готовится к продаже своего лидера
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна поделился мыслями о вероятном трансфере хавбека "горняков" Георгия Судакова.
"Президент "Шахтера" хочет получить за Судакова большие деньги. Если бы он хотел получить 40-45 миллионов, то уже бы отдал "Наполи". Но Судаков – уникальный футболист. Он выполняет сумасшедший объем работы, у него есть голова на плечах. Не так много таких игроков в Европе.
Судаков уйдет за очень большую сумму – уверен, что это больше 60 миллионов евро. И он стоит таких денег. Предложения АПЛ? Конкретики пока нет из Англии. Вся Европа его хочет.
Но Украине нужно продолжать развивать своих талантов, чтобы таких игроков становилось все больше", - сказал Срна.
Популярное сейчас
- Беларусь одобрила декларацию, которая поможет официально воевать против Украины
- Маркевич высказался о возможном переходе экс-кипера Динамо в Карпаты
- Травмы Миколенко и Энцо, возвращение Тибо Куртуа и новый тренер для Ливерпуля. Главные новости за 25 апреля
- "Он очень яркий футболист". Источник назвал игрока, которого Динамо вернет из аренды
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
Комментарии 3