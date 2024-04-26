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Срна: Судаков уйдет за сумму больше 60 млн евро. Вся Европа его хочет

Премьер-лига

Клуб готовится к продаже своего лидера

Срна: Судаков уйдет за сумму больше 60 млн евро. Вся Европа его хочет

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна поделился мыслями о вероятном трансфере хавбека "горняков" Георгия Судакова.

"Президент "Шахтера" хочет получить за Судакова большие деньги. Если бы он хотел получить 40-45 миллионов, то уже бы отдал "Наполи". Но Судаков – уникальный футболист. Он выполняет сумасшедший объем работы, у него есть голова на плечах. Не так много таких игроков в Европе.

Судаков уйдет за очень большую сумму – уверен, что это больше 60 миллионов евро. И он стоит таких денег. Предложения АПЛ? Конкретики пока нет из Англии. Вся Европа его хочет.

Но Украине нужно продолжать развивать своих талантов, чтобы таких игроков становилось все больше", - сказал Срна.

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Дарио Срна Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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1 голосов
Источник:
KDK
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
26.04.2024 в 14:11
Крыськива лучше продайте. Он умеет как крыса из-подтишка создать гол. За такое качество зенит может 200 миллионов за него дать.
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Комментарии 3
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жажа_the_best (Харьков)
26.04.2024 в 14:11
Крыськива лучше продайте. Он умеет как крыса из-подтишка создать гол. За такое качество зенит может 200 миллионов за него дать.
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0
1
FerunNiick
26.04.2024 в 13:59
Якщо конкретики не має про яку Європу іде мова та про які 60 млн.
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Вarcelinius
26.04.2024 в 13:46
Выполнять большой объём работы на поле и думать головой в колхозной упл это одно, а вот в АПЛ это совсем другое. Как бы не обосрался этот Судаков, как Мудрик. Ничего сверхособенного я в нём не вижу. Неплохой игрок, да и только.
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