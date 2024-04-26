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Черненко: Рух - наше будущее. Когда мы играли с ними, казалось, что выходим против Динамо или Шахтера
Хавбек назвал команду УПЛ, которая ему больше всего запомнилась
Фото: ФК Оболонь
Полузащитник "Оболони" Руслан Черненко рассказал, кто больше всего ему запомнился из соперников по УПЛ.
"Кривбасс". Они задают такой темп! Не каждая команда выдержит. Все быстро стараются делать. Видно тренерскую руку.
"Рух" - это наше будущее. Они очень крутые! Мы, когда играли с ними во Львове казалось, что выходим против "Динамо" или "Шахтера". Агрессивно, вертикально, удары, подачи, контроль мяча, игра один в один. За таким футболом будущее. Они - красавчики", - сказал Черненко.
"Оболонь" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 21 балл.
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