  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дибанго: Шевченко - легенда Украины, Это'О - Камеруна. Их нецелесообразно сравнивать
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дибанго: Шевченко - легенда Украины, Это'О - Камеруна. Их нецелесообразно сравнивать

Премьер-лига

Камерунец объяснил, почему нельзя сравнивать этих двух экс-игроков

Дибанго: Шевченко - легенда Украины, Это'О - Камеруна. Их нецелесообразно сравнивать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Камерунский защитник "Кривбасса" Иван Дибанго поделился своим мнением о Самюэле Это'О и Андрее Шевченко.

- Сейчас одна из главных экс-звезд камерунского футбола Самюэль Это'О - президент Федерации футбола Камеруна. Можно ли его назвать камерунским Андреем Шевченко, который тоже прошел путь от футболиста до футбольного функционера?

- Не думаю, что их целесообразно сравнивать, ведь это две легенды мирового футбола. Шевченко - легенда Украины, Это'О - Камеруна. Во времена их выступлений на профессиональном уровне отмечу невероятную скорость обоих и сильный удар.

Читайте такжеДибанго: В сборную Камеруна попасть довольно сложно, но я не теряю надежду

- Как Самюэль Это'О реформирует Федерацию футбола Камеруна? Какие положительные шаги им уже сделаны на новой должности? Знакомы ли вы лично?

- Лично мы пока не знакомы. Лишь однажды видел его рядом: это было на сборах U-20, когда он к нам пожаловал. В том числе, он приехал посмотреть на игру своего сына Этьена и поддержать его. Самюэль работает на новой должности и есть результаты: местный футбол движется вверх, к тому же, футболисты в камерунских клубах теперь больше зарабатывают, именно благодаря его реформам. Он строит новые стадионы и развивает детско-юношеский футбол.

- Есть ли такая большая проблема с приписанным возрастом африканских футболистов? Ведь в футболе уже было много случаев, когда в паспорте футболиста или футболистки возраст значительно меньше, чем на самом деле. Сталкивался ли ты с таким?

- Не вижу в этом большой проблемы, честно говоря. Да, я слышал единичные случаи, но на самом деле никогда с таким не сталкивался, - сказал Дибанго.

По теме
yellow-arrow
Черненко: Рух - наше будущее. Когда мы играли с ними, казалось, что выходим против Динамо или Шахтера
yellow-arrow
Срна: Судаков уйдет за сумму больше 60 млн евро. Вся Европа его хочет
yellow-arrow
Ярмоленко: Хорошо понимаем, что, если еще где-то потеряем очки, о чемпионстве можно будет забыть
Андрей Шевченко Кривбасс (Кривой Рог) Самуэль Это'О Иван Дибанго
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости