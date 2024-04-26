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Дибанго: Шевченко - легенда Украины, Это'О - Камеруна. Их нецелесообразно сравнивать
Камерунец объяснил, почему нельзя сравнивать этих двух экс-игроков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Камерунский защитник "Кривбасса" Иван Дибанго поделился своим мнением о Самюэле Это'О и Андрее Шевченко.
- Сейчас одна из главных экс-звезд камерунского футбола Самюэль Это'О - президент Федерации футбола Камеруна. Можно ли его назвать камерунским Андреем Шевченко, который тоже прошел путь от футболиста до футбольного функционера?
- Не думаю, что их целесообразно сравнивать, ведь это две легенды мирового футбола. Шевченко - легенда Украины, Это'О - Камеруна. Во времена их выступлений на профессиональном уровне отмечу невероятную скорость обоих и сильный удар.
- Как Самюэль Это'О реформирует Федерацию футбола Камеруна? Какие положительные шаги им уже сделаны на новой должности? Знакомы ли вы лично?
- Лично мы пока не знакомы. Лишь однажды видел его рядом: это было на сборах U-20, когда он к нам пожаловал. В том числе, он приехал посмотреть на игру своего сына Этьена и поддержать его. Самюэль работает на новой должности и есть результаты: местный футбол движется вверх, к тому же, футболисты в камерунских клубах теперь больше зарабатывают, именно благодаря его реформам. Он строит новые стадионы и развивает детско-юношеский футбол.
- Есть ли такая большая проблема с приписанным возрастом африканских футболистов? Ведь в футболе уже было много случаев, когда в паспорте футболиста или футболистки возраст значительно меньше, чем на самом деле. Сталкивался ли ты с таким?
- Не вижу в этом большой проблемы, честно говоря. Да, я слышал единичные случаи, но на самом деле никогда с таким не сталкивался, - сказал Дибанго.
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