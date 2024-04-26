Вернулся из лазарета. Лидер Днепра-1 сможет сыграть с Динамо

Полузащитник "Днепра-1" Валентин Рубчинский полноценно готовится к домашнему матчу против "Динамо", сообщает ТаТоТаке.

22-летний хавбек пропустил поединок 25-го тура УПЛ против "Вереса" из-за мышечных проблемы. Врачи и тренеры днепровского клуба решили поберечь одного из своих лидеров, чтобы не рисковать его здоровьем.

Отмечается, что на этой неделе Рубчинский вернулся в общую группу и, как ожидается, сможет завтра выйти на поле с первых минут.

В нынешнем сезоне Валентин отыграл 30 матчей за днепрян во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 ассиста.

Матч "Днепр-1" - "Динамо" состоится 27 апреля и начнется в 13:00.