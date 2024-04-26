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Днепр-1 - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Днепр-1 - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Днепр-1 - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

В субботу киевское "Динамо" будет пытаться отомстить за домашнее поражение в первом круге от "Днепра-1". На этот раз уже подопечные Юрия Максимова будут принимать команду Александра Шовковского. Без сомнения, это матч тура.

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Днепряне и киевляне идут в лидерах турнирной таблицы, хотя и выполняют разные задачи. Столичный коллектив борется за чемпионство, а днепровский коллектив пытается удержаться в четверке лучших.

"Динамо" имеет победную серию из трех матчей. В свою очередь "Днепр-1" в трех предыдущих поединках расписывал ничьи.

Матч 26-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Днепр-1" - "Динамо" состоится в субботу, 26-го апреля 2024-го года, в 13:00.

Смотреть трансляцию матча можно на канале 2+2, который доступен на ОТТ-платформе MEGOGO.

Трансляция матча
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Днепр-1 - Динамо
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол>>>

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