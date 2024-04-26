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Первые ласточки. Пограничники задержали двух волынян, которые вплавь через реку возвращались в Украину

Премьер-лига

Два брата решили нелегально вернуться в Украину

Первые ласточки. Пограничники задержали двух волынян, которые вплавь через реку возвращались в Украину

dpsu.gov.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Пограничники задержали двух волынян, которые переплыли Западный Буг, чтобы незаконно вернуться в Украину.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Пограничный наряд отдела "Ровно" во время патрулирования участка обнаружил вблизи украинско-польской границы двух мужчин.

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Как выяснили пограничники, они незаконно пересекли госграницу из Польши в Украину, переплыв реку Западный Буг. На это указывала и одежда нарушителей, которая была совершенно мокрой. Правда, под одеждой мужчины имели гидрокостюмы.

Правонарушителями оказались двое братьев в возрасте 25 и 26 лет, жители Камень-Каширского района. Мужчины несколько лет проживали в Германии. Однако, из-за отсутствия работы, решили вернуться в Украину. И сделать это решили незаконно. С собой "путешественники" прихватили запас продуктов и инструмент для перерезания проволоки, надеясь воспользоваться им для преодоления инженерных заграждений. Однако на пути к ним нарушителей обнаружил пограничный наряд.

Мужчин пограничники доставили в подразделение и составили в отношении них административные документы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Решение будет принимать суд.

Первые ласточки. Пограничники задержали двух волынян, которые вплавь через реку возвращались в Украину - изображение 1Первые ласточки. Пограничники задержали двух волынян, которые вплавь через реку возвращались в Украину - изображение 2Первые ласточки. Пограничники задержали двух волынян, которые вплавь через реку возвращались в Украину - изображение 3Первые ласточки. Пограничники задержали двух волынян, которые вплавь через реку возвращались в Украину - изображение 4
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Комментарии
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Gican85 (Киев)
26.04.2024 в 16:54
Как же, возвращались они
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
26.04.2024 в 16:54
Как же, возвращались они
Ответить
0
0

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