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Первые ласточки. Пограничники задержали двух волынян, которые вплавь через реку возвращались в Украину
Два брата решили нелегально вернуться в Украину
dpsu.gov.ua
Пограничники задержали двух волынян, которые переплыли Западный Буг, чтобы незаконно вернуться в Украину.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Пограничный наряд отдела "Ровно" во время патрулирования участка обнаружил вблизи украинско-польской границы двух мужчин.
Как выяснили пограничники, они незаконно пересекли госграницу из Польши в Украину, переплыв реку Западный Буг. На это указывала и одежда нарушителей, которая была совершенно мокрой. Правда, под одеждой мужчины имели гидрокостюмы.
Правонарушителями оказались двое братьев в возрасте 25 и 26 лет, жители Камень-Каширского района. Мужчины несколько лет проживали в Германии. Однако, из-за отсутствия работы, решили вернуться в Украину. И сделать это решили незаконно. С собой "путешественники" прихватили запас продуктов и инструмент для перерезания проволоки, надеясь воспользоваться им для преодоления инженерных заграждений. Однако на пути к ним нарушителей обнаружил пограничный наряд.
Мужчин пограничники доставили в подразделение и составили в отношении них административные документы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Решение будет принимать суд.
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