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Срна: Когда я буду готов стать тренером Шахтера, я позвоню Ахметову

Премьер-лига

Но пока что Дарио не готов

Срна: Когда я буду готов стать тренером Шахтера, я позвоню Ахметову

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал о том, когда он будет готов стать треером команды.

"На этот момент я считаю, что есть очень много тренеров сильнее меня. Я хочу, чтобы в "Шахтере" был квалифицированный тренер. Я еще молодой наставник, а я сказал президенту, что мы привезем тренера, который сильнее меня.

В будущем? Все может быть. Желание есть. Если я буду чувствовать, что я хочу и готов быть тренером "Шахтера", то я наберу президенту и скажу это сразу. Но я пока не готов…", – сказал Срна.

Напомним, что Срна короткое время был исполняющим обязанности главного тренера команды, пока руководство меняло Патрика ван Леувена на Марино Пушича.

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Источник:
KDK
Опубликовал: Михаил Черныш
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