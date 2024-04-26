Срна: Когда я буду готов стать тренером Шахтера, я позвоню Ахметову

Спортивный директор " Шахтера " Дарио Срна рассказал о том, когда он будет готов стать треером команды.

"На этот момент я считаю, что есть очень много тренеров сильнее меня. Я хочу, чтобы в "Шахтере" был квалифицированный тренер. Я еще молодой наставник, а я сказал президенту, что мы привезем тренера, который сильнее меня.

В будущем? Все может быть. Желание есть. Если я буду чувствовать, что я хочу и готов быть тренером "Шахтера", то я наберу президенту и скажу это сразу. Но я пока не готов…", – сказал Срна.