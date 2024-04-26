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Срна: Когда я буду готов стать тренером Шахтера, я позвоню Ахметову
Но пока что Дарио не готов
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Спортивный директор "
"На этот момент я считаю, что есть очень много тренеров сильнее меня. Я хочу, чтобы в "Шахтере" был квалифицированный тренер. Я еще молодой наставник, а я сказал президенту, что мы привезем тренера, который сильнее меня.
В будущем? Все может быть. Желание есть. Если я буду чувствовать, что я хочу и готов быть тренером "Шахтера", то я наберу президенту и скажу это сразу. Но я пока не готов…", – сказал Срна.
Напомним, что Срна короткое время был исполняющим обязанности главного тренера команды, пока руководство меняло Патрика ван Леувена на Марино Пушича.
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