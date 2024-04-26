Срна: Даже в России сегодня есть нормальные люди, которые боятся что-то сказать

Спортивный директор " Шахтера " Дарио Срна рассказал о своем отношении к сербам и россиянам.

– Со времен хорватской войны прошло уже 30 лет. Расскажите нам, украинцам, как вы сейчас относитесь к сербам, к боснийцам?

– У меня есть много друзей в Сербии. Я с ними играл, я с ними жил, я с ними плакал, я с ними радовался. Один из них – Игор Дуляй, фантастический парень, который любит Украину, любит "Шахтер", звонит каждый день, переживает. Играл в "Севастополе", играл в "Шахтере". Конечно, переживает за Украину очень.

– Они не являются для вас врагами?

– Нет. Он – точно нет. Слушайте, есть нормальные люди везде, есть больные люди везде. Мы сегодня ненавидим Россию, но я считаю, что даже в России сегодня есть нормальные люди, которые боятся что-то сказать. Если скажут что-то против этого дебила – он закроет всю его семью. Тут у них очень тяжело.

Даже с начала войны мне писали некоторые футболисты московского "Динамо", с которыми и против которых я играл: "Дарио, мы против войны. Если что-то скажем – нас закроют, контракт закончится". Это известные футболисты, играющие в сборной России.

Я больше ни с кем из них не общаюсь, но вам хочу сказать, что, возможно, они бы сказали, но там конец: остается без контракта, закрывают все.

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– Вы их понимаете?

– Я их не понимаю. С другой стороны, как бы мы поступили в этой ситуации?

– Как бы вы поступили?

– Пока я не в той ситуации, я не могу говорить, как бы я поступил. Я мог и "Шахтеру" сказать: "Все, война, переживает семья" и больше никогда не приезжать сюда. Я мог, у меня хорватский паспорт.

Никогда не забуду, как моя жена, когда через 2-3 недели, может, месяц после начала войны я вернулся в Украину, она мне говорит: "Аккуратно, береги себя, у тебя семья". Я говорю: "Хорошо, не переживай, все будет хорошо". Она говорит: "Ты так счастлив, когда едешь в Украину во время войны". Она понимает, что я еду к своим людям и своему дому. Поэтому я был счастлив, когда возвращался во время войны в Украину.

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– Семья далеко сейчас?

– В Лондоне живут уже 4 года. У меня двое детей, учатся, поступили в очень хорошую школу. Почему они живут в Лондоне – это вопрос только образования.

– Часто с ними видитесь?

– Раньше до войны я мог прилететь самолетом. А сейчас доехать до Лондона – это минимум один день. Они понимают ситуацию. Самое главное – чтобы "Шахтер" был чемпионом, а потом все остальное будет хорошо.