Дибанго: Моя младшая сестра играет в футбол. Она хотела приехать в Кривой Рог, но очень сложно получить визу

Камерунский защитник " Кривбасса " Иван Дибанго рассказал о своей семье.

- Это правда, что у тебя в семье много братьев и сестер?

- В семье нас всего девять. Самому младшему ребенку 18 лет, самому старшему - 40. Всего у меня шесть братьев и две сестры.

- Знаем, что ты очень любишь свою семью и часть зарплаты пересылаешь им. Как часто ты на связи с родными?

- Я разговариваю с родными каждую минуту, когда у меня только есть такая возможность. Не могу прожить и одного дня без общения с семьей. Что касается зарплаты, то я отдаю своей семье ее значительную часть. Но я стараюсь не думать о деньгах. Это только начало моей карьеры, у меня все впереди.

- Есть ли в твоей семье, кроме старшего брата, еще футболисты? Возможно, кто-то еще мог бы усилить ФК "Кривбасс" или ЖФК "Кривбасс"?

- Да, это моя младшая сестра, которая играет в футбол в Первой лиге Камеруна. Кстати, она хотела приехать в Кривой Рог, но, к сожалению, очень сложно получить визу, этот процесс пока довольно проблематичен. Мой младший брат также занимается футболом, но ему еще надо закончить школу, а потом посмотрим. Что касается моих родителей, то сейчас они уже в таком возрасте, когда могут не работать, а отдыхать.