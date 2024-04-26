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Дибанго: Моя младшая сестра играет в футбол. Она хотела приехать в Кривой Рог, но очень сложно получить визу

Премьер-лига
Обновлено

Иван - не единственный футболист в семье

Дибанго: Моя младшая сестра играет в футбол. Она хотела приехать в Кривой Рог, но очень сложно получить визу

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Камерунский защитник "Кривбасса" Иван Дибанго рассказал о своей семье.

- Это правда, что у тебя в семье много братьев и сестер?

- В семье нас всего девять. Самому младшему ребенку 18 лет, самому старшему - 40. Всего у меня шесть братьев и две сестры.

- Знаем, что ты очень любишь свою семью и часть зарплаты пересылаешь им. Как часто ты на связи с родными?

- Я разговариваю с родными каждую минуту, когда у меня только есть такая возможность. Не могу прожить и одного дня без общения с семьей. Что касается зарплаты, то я отдаю своей семье ее значительную часть. Но я стараюсь не думать о деньгах. Это только начало моей карьеры, у меня все впереди.

- Есть ли в твоей семье, кроме старшего брата, еще футболисты? Возможно, кто-то еще мог бы усилить ФК "Кривбасс" или ЖФК "Кривбасс"?

- Да, это моя младшая сестра, которая играет в футбол в Первой лиге Камеруна. Кстати, она хотела приехать в Кривой Рог, но, к сожалению, очень сложно получить визу, этот процесс пока довольно проблематичен. Мой младший брат также занимается футболом, но ему еще надо закончить школу, а потом посмотрим. Что касается моих родителей, то сейчас они уже в таком возрасте, когда могут не работать, а отдыхать.

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Кривбасс (Кривой Рог) Иван Дибанго
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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