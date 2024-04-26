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Черненко - о своем голе Оболони: Подумал про себя - ни фига себе!

Премьер-лига

Зашло действительно красиво

Черненко - о своем голе Оболони: Подумал про себя - ни фига себе!

fc.obolon.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Оболони" Руслан Черненко подвел итог матча 25-го тура с «Металлистом 1925», в котором он забил гол своей команды.

- В эпизоде с забитым голом вы сами оценили ситуацию, или вас тренерский штаб просил чаще колотушку заряжать?

- Тренеры всегда подчеркивают, что при возможности надо бить. Это была атака в переходной фазе, я получил мяч в центре поля. Честно говоря, мне казалось, что я пробивал возле штрафной площадки, а потом на видео увидел и офигел, с какой дистанции залетело! Подумал про себя: "Ни фига себе!".

- Да все так подумали, кто смотрел матч.

- Я стараюсь на тренировках очень много отрабатывать удары в паузах между упражнениями. Несколько раз бью издалека, потому что я понимаю, что это мой козырь. Если это может принести пользу команде, почему этот навык не развивать? Это было круто.

- Какой гол вам больше всего запал в душу - "Динамо", "Полесью" или "Металлисту 1925"?

- Не могу сказать. Все были важными. Самое главное, чтобы эти голы приносили нам пользу и помогли "Оболони" остаться в УПЛ. Каждый гол - заслуга всей команды, которая работает на результат. От голкипера до нападающего.

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Оболонь (Киев) Металлист 1925 (Харьков) Руслан Черненко
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