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Бразилец Колоса вернулся в строй перед Александрией, два игрока все еще травмированы
Новости из лазарета Колоса
koloskovalivka.com
28 апреля в 26-м туре УПЛ "
По информации Sport.ua, в этом поединке ковалевцам не смогут помочь травмированные Андрей Тотовицкий, который последний раз выходил на поле 2 марта в матче с "Рухом", и Валерий Лучкевич, который уже пропустил предыдущий матч в Полтаве с "Ворсклой".
А вот бразильский легионер Диего, который также не играл с начала марта, вернулся в строй, тренируется в общей группе и рассчитывает попасть в заявку "Колоса" на воскресный поединок с "горожанами".
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Напомним, что сейчас в активе ковалевцев 28 очков и они занимают 10-е место в турнирной таблице УПЛ.
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