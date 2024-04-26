Бразилец Колоса вернулся в строй перед Александрией, два игрока все еще травмированы

28 апреля в 26-м туре УПЛ " Колос " будет принимать "Александрию".

По информации Sport.ua, в этом поединке ковалевцам не смогут помочь травмированные Андрей Тотовицкий, который последний раз выходил на поле 2 марта в матче с "Рухом", и Валерий Лучкевич, который уже пропустил предыдущий матч в Полтаве с "Ворсклой".

А вот бразильский легионер Диего, который также не играл с начала марта, вернулся в строй, тренируется в общей группе и рассчитывает попасть в заявку "Колоса" на воскресный поединок с "горожанами".

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Напомним, что сейчас в активе ковалевцев 28 очков и они занимают 10-е место в турнирной таблице УПЛ.