Срна: Голы Шахтера Вересу и Кривбассу чистые. Меня это вообще не волнует

Спортивный директор " Шахтера " Дарио Срна высказался о нескольких спорных эпизодах с голами "горняков" в матчах чемпионата.

- Один из моментов, которым упрекают вас ваши соперники – это нечестная игра, а именно голы в ворота "Вереса" и "Кривбасса". Кто-то называет их подлыми, ваши болельщики – хитрыми. Вы не считаете, что "Шахтер" - команда такого уровня, когда играет против таких соперников, должна обходиться без таких голов, чтобы не вредить репутации?

- Вы знаете, в Хорватии есть пословица: "Не важно, что сказали – важно кто сказал". "Шахтер" живет с этим уже 25 лет.

- Вы имеете в виду, что на вас более предвзято смотрят?

- Конечно.

- Я не помню в этом сезоне таких голов от других команд.

- Возможно, в этом сезоне их и не было, но всегда есть большое количество противоречивых голов и противоречивых решений. Например, последний момент, когда Зубков получил 2-матчевую дисквалификацию за красную карточку в матче с "Ворсклой".

Посмотрите игру 4-го тура "Верес" – "Ворскла". Помните? Еще хуже Зубкова. Прямая нога в лицо голкипера полтавской команды. 1 матч дисквалификации и 1 матч условно. А нам 2 игры.

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- Вы думаете, что это намеренно?

- Я не говорю, что это намеренно. Мы уважаем КДК УАФ, абсолютно уважаем их решение. Но мы также можем найти разницу в принятии решения. Но мы приняли это решение. Зубков виноват, получил 2 игры, идем дальше. Опускаться на этот уровень мы не будем.

- Вы считаете эти голы…

- Это чистые голы. Я смотрел матч "Барселона" – "ПСЖ", Хави после игры недоволен. А для меня там все чисто.

После матча "Заря" – "Шахтер" мой друг Бартулович говорит, что с первых минут арбитр помогал "Шахтеру". А где он помог? Что было не так?

- Никто не говорит, что эти голы нечистые. Они законны. Они вопроса фейр-плей, вопроса уважения к сопернику, честности, хитрости, нужно ли.

- Есть судья, пусть возвращает мяч назад. Говорит выполнять снова.

- Это не вопрос футбольных правил. Это вопрос чего-то большего, человеческих отношений. Вас это не волнует?

- Вообще.