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Срна: Голы Шахтера Вересу и Кривбассу чистые. Меня это вообще не волнует
Дело не в правилах, а в фейр-плей
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Спортивный директор "
- Один из моментов, которым упрекают вас ваши соперники – это нечестная игра, а именно голы в ворота "Вереса" и "Кривбасса". Кто-то называет их подлыми, ваши болельщики – хитрыми. Вы не считаете, что "Шахтер" - команда такого уровня, когда играет против таких соперников, должна обходиться без таких голов, чтобы не вредить репутации?
- Вы знаете, в Хорватии есть пословица: "Не важно, что сказали – важно кто сказал". "Шахтер" живет с этим уже 25 лет.
- Вы имеете в виду, что на вас более предвзято смотрят?
- Конечно.
- Я не помню в этом сезоне таких голов от других команд.
- Возможно, в этом сезоне их и не было, но всегда есть большое количество противоречивых голов и противоречивых решений. Например, последний момент, когда Зубков получил 2-матчевую дисквалификацию за красную карточку в матче с "Ворсклой".
Посмотрите игру 4-го тура "Верес" – "Ворскла". Помните? Еще хуже Зубкова. Прямая нога в лицо голкипера полтавской команды. 1 матч дисквалификации и 1 матч условно. А нам 2 игры.
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- Вы думаете, что это намеренно?
- Я не говорю, что это намеренно. Мы уважаем КДК УАФ, абсолютно уважаем их решение. Но мы также можем найти разницу в принятии решения. Но мы приняли это решение. Зубков виноват, получил 2 игры, идем дальше. Опускаться на этот уровень мы не будем.
- Вы считаете эти голы…
- Это чистые голы. Я смотрел матч "Барселона" – "ПСЖ", Хави после игры недоволен. А для меня там все чисто.
После матча "Заря" – "Шахтер" мой друг Бартулович говорит, что с первых минут арбитр помогал "Шахтеру". А где он помог? Что было не так?
- Никто не говорит, что эти голы нечистые. Они законны. Они вопроса фейр-плей, вопроса уважения к сопернику, честности, хитрости, нужно ли.
- Есть судья, пусть возвращает мяч назад. Говорит выполнять снова.
- Это не вопрос футбольных правил. Это вопрос чего-то большего, человеческих отношений. Вас это не волнует?
- Вообще.
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