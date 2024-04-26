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Роман Григорчук объяснил, почему Черноморец прибыл в Закарпатье за двое суток до матча с Минаем

Премьер-лига

К очередной игре – с повышенной готовностью

Роман Григорчук объяснил, почему Черноморец прибыл в Закарпатье за двое суток до матча с Минаем

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

В отличие от предыдущих выездных матчей, на которые одесский "Черноморец" прибывал накануне игры, к месту проведения очередной встречи он приехал за два дня. Речь идет о поединке 26-го тура с "Минаем", который состоится завтра, 27 апреля, на одноименном стадионе.

Команда Романа Григорчука прибыла на поезде из Одессы в Ужгород в четверг утром, преодолев расстояние в 1.019 километров. Местом временной дислокации "Черноморца" в гостеприимном Закарпатье стала комфортабельная гостиница "Верховина", расположенная в живописной местности. Большую часть дня футболисты посвятили отдыху после дороги в уютных номерах.

- У нас была тяжелая длинная дорога в поезде в 18 часов. После такой нужно больше времени на отдых, - сказал корреспонденту UA-Футбол Роман Григорчук.

Сегодня днем ​​"моряки" тренировались на запасном поле стадиона "Авангард", который в то же время использовался для проведения календарного матча чемпионата Первой лиги "Металлист" – "Кремень".

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