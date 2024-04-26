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Гендир Черноморца - о переносах матчей: Комфортнее будет Шахтеру? Я думаю только о Черноморце

Премьер-лига

На то, что комфортнее вышло Шахтеру, Анатолий Мисюра не обращает внимания

Гендир Черноморца - о переносах матчей: Комфортнее будет Шахтеру? Я думаю только о Черноморце

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра пояснил переносы матчей с "Шахтером" (1 и 5 мая) на киевский стадион "Левый Берег".

– Не знаю ничего об упреках в нарушении принципов Fair Play, ведь их не читаю. Лично меня интересует команда и то, чтобы ей было комфортно. Так что наша позиция именно с тем и связана, чтобы лишить "Черноморец" неприятной перспективы ездить в вагонах поездов по 50-60, а то и 70 часов на гостевые матчи туда и обратно, туда и обратно. Решили, что сыграть дважды подряд в Киеве будет наиболее комфортно.

– Но ведь получается, что это более комфортно будет именно для "Шахтера".

– Не знаю. Я о "Шахтере" не думаю. Я думаю только о "Черноморце".

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Kondor (Веселе)
26.04.2024 в 22:45
А комусь так хотілось щось вижати з цеш ситуаціі
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
26.04.2024 в 22:45
А комусь так хотілось щось вижати з цеш ситуаціі
Ответить
0
0

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