  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

ЛНЗ – Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27 апреля 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

ЛНЗ - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" выиграл уже 11 последних матчей в УПЛ. Команда Марино Пушича имеет отрыв в четыре очка от "Динамо" и комфортно себя чувствует на вершине турнирной таблицы УПЛ. В субботу "горняки" попытаются продолжить свою победную серию в поединке с "ЛНЗ", который имеет две победы в последних двух турах.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч 26-го тура УПЛ между "ЛНЗ" и Шахтером" состоится в субботу, 27 апреля, в 15:30 во Черкассах, на стадионе "Черкаси-Арена". Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в текстовой трансляции от UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Делегация Кривбасса посетила 4 немецких стадиона, которые клуб рассматривает для проведения еврокубковых матчей
yellow-arrow
Гендир Черноморца - о переносах матчей: Комфортнее будет Шахтеру? Я думаю только о Черноморце
yellow-arrow
ЛНЗ Черкассы – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 26-го тура чемпионата Украины
телетрансляции Шахтер (Донецк) УПЛ Где смотреть футбол ЛНЗ (Черкассы) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости