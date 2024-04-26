ЛНЗ - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Шахтер" выиграл уже 11 последних матчей в УПЛ. Команда Марино Пушича имеет отрыв в четыре очка от "Динамо" и комфортно себя чувствует на вершине турнирной таблицы УПЛ. В субботу "горняки" попытаются продолжить свою победную серию в поединке с "ЛНЗ", который имеет две победы в последних двух турах.

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Матч 26-го тура УПЛ между "ЛНЗ" и Шахтером" состоится в субботу, 27 апреля, в 15:30 во Черкассах, на стадионе "Черкаси-Арена". Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA.