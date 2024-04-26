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Делегация Кривбасса посетила 4 немецких стадиона, которые клуб рассматривает для проведения еврокубковых матчей
Это стадионы Шальке, Кельна, Герты и Динамо Дрезден
fckryvbas.com
Делегация "
Вице-президент ФК "Кривбасс" Артем Гагарин и Коммерческая директор Оксана Абузярова посетили Берлин, Дрезден, Гельзенкирхен и Кельн.
"За четыре дня в Германии мы побывали на четырех разных аренах. Все они действительно очень разноплановые, как по количеству мест, так и по другим индивидуальным особенностям. После предыдущих ZOOM-конференций со многими немецкими стадионами мы определили для себя приоритетные арены: Rudolf-Harbig-Stadion в Дрездене, RheinEnergieStadion в Кельне, Veltins-Arena в Гельзенкирхене и Olympiastadion. На этом этапе было важно лично посетить, проговорить некоторые нюансы и детали с руководством стадионов и представителями клубов, которые проводят на них свои матчи", - рассказал Гагарин.
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Стадионы, на которых побывала делегация, вмещают от 25 000 до 75 000 зрителей на еврокубковые матчи. Они полностью укомплектованы и готовы, а некоторые еще предстоят проводить определенные работы. Также арены отличаются количеством бизнес-мест и скайбоксов, что безусловно влияет на формирование общей сметы и окончательного выбора.
Также клуб рассматривает вариант с проведением матчей квалификации в другой стране, географически более близкой к Украине, что упростит логистические нагрузки.
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