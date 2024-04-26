Делегация Кривбасса посетила 4 немецких стадиона, которые клуб рассматривает для проведения еврокубковых матчей

Делегация " Кривбасса " побывала в Германии, где на неделе были посещены арены, рассматриваемые клубом для проведения матчей Еврокубков сезона 2024/2025.

Вице-президент ФК "Кривбасс" Артем Гагарин и Коммерческая директор Оксана Абузярова посетили Берлин, Дрезден, Гельзенкирхен и Кельн.

"За четыре дня в Германии мы побывали на четырех разных аренах. Все они действительно очень разноплановые, как по количеству мест, так и по другим индивидуальным особенностям. После предыдущих ZOOM-конференций со многими немецкими стадионами мы определили для себя приоритетные арены: Rudolf-Harbig-Stadion в Дрездене, RheinEnergieStadion в Кельне, Veltins-Arena в Гельзенкирхене и Olympiastadion. На этом этапе было важно лично посетить, проговорить некоторые нюансы и детали с руководством стадионов и представителями клубов, которые проводят на них свои матчи", - рассказал Гагарин.

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Стадионы, на которых побывала делегация, вмещают от 25 000 до 75 000 зрителей на еврокубковые матчи. Они полностью укомплектованы и готовы, а некоторые еще предстоят проводить определенные работы. Также арены отличаются количеством бизнес-мест и скайбоксов, что безусловно влияет на формирование общей сметы и окончательного выбора.

Также клуб рассматривает вариант с проведением матчей квалификации в другой стране, географически более близкой к Украине, что упростит логистические нагрузки.