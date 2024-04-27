Срна: Если у Шаблия сотни футболистов – значит, он хороший агент

Спортивный директор " Шахтера " Дарио Срна в интервью YouTube-каналу KDK рассказал о своем отношении к футбольному агенту Вадиму Шаблию.

– Есть такой человек – Вадим Шаблий. Агент, имеющий в вашем клубе 24 игрока. Если брать первую команду – то 11. Вы к этому нормально относитесь?

– Я со всеми агентами очень хорошо разговариваю, дружу, уважаю. Вадим – агент, какая у меня связь с ним?

– Он оказывает серьезное влияние на большое количество ваших футболистов.

– Почему вы мне задаете этот вопрос?

– Ок, я вас иначе спрошу. Вы знаете другие успешные европейские футбольные клубы, где была бы такая похожая ситуация?

– Не знаю. Может быть, есть, но я не знаю.

– Я тоже не знаю, не слышал об этом.

– Конкуренция – всегда здорово. Люди должны конкурировать.

– У нас на агентском рынке у Украины нет конкуренции, похоже. Есть монополия.

– Значит, так допустили, он выигрывает конкуренцию. У меня с Шаблием ни одного вопроса не было, ни одной проблемы. Он старается для своих футболистов.

– Вот в этом есть сомнения. Такое впечатление, что он старается как раз не для футболистов, а для клуба. И для "Шахтера" он даже выгоден, потому что куча футболистов под одним человеком, и с этим человеком всегда можно о чем-то договориться, и он все решает за футболистов.

– Я думаю, что вам проще спросить этих футболистов, почему они подписывают с ним, а не другим агентом.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Я не веду переговоры с Шаблием, подпишет он мне кого-то или нет. Вам лучше спросить у одного футболиста, почему он подписал контракт с Шаблием.

– Вы в этом ничего плохого не видите?

– Как я связан с футболистом и его агентом?

– Вопрос в том, что этот агент настолько влияет на жизнь клуба, настолько много игроков имеет в этом клубе.

– Значит, он – хороший агент.

– Ага, так даже?

– Ну а как? Если у него 300–400–500 футболистов, я не знаю.

– У меня впечатление, что ему в этом клубе дают какой-то зеленый свет, ему в этом помогают, и он взамен помогает как-то клубу.

– Как ему можно дать зеленый свет? Набрать Судакова, сказать: "Подписывайся у Шаблия?" Это смешно.

– Повлиять, почему нет?

– Это смешно.