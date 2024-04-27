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Бадибанга: На Закарпатье очень хорошая природа, но в вопросе пейзажей я все же предпочитаю Одессу
Зиги любит Одессу, Зиги любят в Одессе
фото из соцсетей
Полузащитник "
- Зиги, в прошлом туре вы противостояли "Кривбассу", который является одним из лидеров чемпионата. Как вы себя чувствуете после этого матча?
– Лично я чувствую себя плохо. Почему? Потому что мы не выиграли этот матч.
- В своем Instagram вы опубликовали несколько фото из Закарпатья, живописного края Украины. О чем вы подумали во время этой прогулки?
– Да, здесь, конечно, очень хорошая природа. Но в вопросе пейзажей я все же предпочитаю Одессу.
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– Вы один из самых продуктивных футболистов своей команды. Кто ваш лучший партнер и друг в "Черноморце"?
- Благодарю за комплимент. Могу сказать, что я в отличных отношениях с каждым футболистом нашей команды.
- В эту субботу вы будете играть против "Миная". Какие ваши мысли об этом сопернике?
- Я видел 3-4 последних матча закарпатской команды. Могу отметить, что "Минай" – очень хорошая команда.
– Что думаете о финише текущего сезона? Какое место в турнирной таблице будете считать успехом?
– У нас были хорошие игры и мы собираемся показать свой максимум на финише этого сезона. В конце концов будем пытаться завершить чемпионат так высоко в турнирной таблице, насколько это возможно.
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