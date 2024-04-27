  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бадибанга: На Закарпатье очень хорошая природа, но в вопросе пейзажей я все же предпочитаю Одессу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бадибанга: На Закарпатье очень хорошая природа, но в вопросе пейзажей я все же предпочитаю Одессу

Премьер-лига

Зиги любит Одессу, Зиги любят в Одессе

Бадибанга: На Закарпатье очень хорошая природа, но в вопросе пейзажей я все же предпочитаю Одессу

фото из соцсетей

Новина українською

Полузащитник "Черноморца" Зиги Бадибанга поделился ожиданиями от матча 26-го тура УПЛ с "Минаем", и не только.

- Зиги, в прошлом туре вы противостояли "Кривбассу", который является одним из лидеров чемпионата. Как вы себя чувствуете после этого матча?

– Лично я чувствую себя плохо. Почему? Потому что мы не выиграли этот матч.

- В своем Instagram вы опубликовали несколько фото из Закарпатья, живописного края Украины. О чем вы подумали во время этой прогулки?

– Да, здесь, конечно, очень хорошая природа. Но в вопросе пейзажей я все же предпочитаю Одессу.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

– Вы один из самых продуктивных футболистов своей команды. Кто ваш лучший партнер и друг в "Черноморце"?

- Благодарю за комплимент. Могу сказать, что я в отличных отношениях с каждым футболистом нашей команды.

- В эту субботу вы будете играть против "Миная". Какие ваши мысли об этом сопернике?

- Я видел 3-4 последних матча закарпатской команды. Могу отметить, что "Минай" – очень хорошая команда.

– Что думаете о финише текущего сезона? Какое место в турнирной таблице будете считать успехом?

– У нас были хорошие игры и мы собираемся показать свой максимум на финише этого сезона. В конце концов будем пытаться завершить чемпионат так высоко в турнирной таблице, насколько это возможно.

По теме
yellow-arrow
Срна: Если у Шаблия сотни футболистов – значит, он хороший агент
yellow-arrow
ЛНЗ Черкассы – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 26-го тура чемпионата Украины
yellow-arrow
Делегация Кривбасса посетила 4 немецких стадиона, которые клуб рассматривает для проведения еврокубковых матчей
Черноморец (Одесса) ФК Минай Зиги Бадибанга
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости