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К матчу с Минаем возвращаются четыре ранее травмированных игрока Черноморца
Один за другим возвращаются в строй игроки команды моряков
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Кадровые проблемы, которые еще совсем недавно донимали одесский "Черноморец" из-за различных повреждений, понемногу сходят на нет. На выездной поединок с "Минаем", который состоится в субботу в рамках 26-го тура УПЛ, команда Романа Григорчука прибыла с четырьмя футболистами, которые недавно были вне игры – словенцем Йоном Шпорном, боснийцем Владимиром Арсичем, португальцем Жозе Гомесом и Богданом Бойчуком.
У всех процесс восстановления уже позади, поэтому тренерский штаб может использовать их в матче с закарпатцами.
Не могут сыграть лишь защитник Владислав Шаповал и полузащитник Александр Васильев. Первый из них является пациентом клубного лазарета, а второй будет пропускать игру из-за дисквалификации.
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