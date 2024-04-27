  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. К матчу с Минаем возвращаются четыре ранее травмированных игрока Черноморца
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

К матчу с Минаем возвращаются четыре ранее травмированных игрока Черноморца

Премьер-лига

Один за другим возвращаются в строй игроки команды моряков

К матчу с Минаем возвращаются четыре ранее травмированных игрока Черноморца

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Кадровые проблемы, которые еще совсем недавно донимали одесский "Черноморец" из-за различных повреждений, понемногу сходят на нет. На выездной поединок с "Минаем", который состоится в субботу в рамках 26-го тура УПЛ, команда Романа Григорчука прибыла с четырьмя футболистами, которые недавно были вне игры – словенцем Йоном Шпорном, боснийцем Владимиром Арсичем, португальцем Жозе Гомесом и Богданом Бойчуком.

Читайте такжеЧерноморец не сумел найти спарринг-партнера для традиционной контрольной игры

У всех процесс восстановления уже позади, поэтому тренерский штаб может использовать их в матче с закарпатцами.

Не могут сыграть лишь защитник Владислав Шаповал и полузащитник Александр Васильев. Первый из них является пациентом клубного лазарета, а второй будет пропускать игру из-за дисквалификации.

Читайте такжеРоман Григорчук объяснил, почему Черноморец прибыл в Закарпатье за двое суток до матча с Минаем
По теме
yellow-arrow
Рух - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
ЛНЗ - Шахтер. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 27.04.2024
yellow-arrow
Бадибанга: На Закарпатье очень хорошая природа, но в вопросе пейзажей я все же предпочитаю Одессу
Черноморец (Одесса) эксклюзив UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
В'ячеслав Кульчицький, UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости