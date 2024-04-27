Рух - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В субботу, 27 апреля состоится поединок 26-го тура, в котором "Рух" сыграет против "Вереса". Ровенский коллектив еще никогда не побеждал львовян в чемпионатах Украины. Игра первого круга завершилась разгромной победой подопечных Пономарева – 5:2.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Матч 26-го тура УПЛ сезона 2023/24

27.04.2024. Львов, "Арена Львов", 18:00

"Рух" - "Верес"

Видеотрансляция: УПЛ ТВ