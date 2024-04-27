  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Рух - Верес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 27.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Рух - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Рух

Новина українською

В субботу, 27 апреля состоится поединок 26-го тура, в котором "Рух" сыграет против "Вереса". Ровенский коллектив еще никогда не побеждал львовян в чемпионатах Украины. Игра первого круга завершилась разгромной победой подопечных Пономарева – 5:2.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Матч 26-го тура УПЛ сезона 2023/24

27.04.2024. Львов, "Арена Львов", 18:00

"Рух" - "Верес"

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

По теме
yellow-arrow
К матчу с Минаем возвращаются четыре ранее травмированных игрока Черноморца
yellow-arrow
ЛНЗ - Шахтер. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 27.04.2024
yellow-arrow
Бадибанга: На Закарпатье очень хорошая природа, но в вопросе пейзажей я все же предпочитаю Одессу
Верес (Ровно) Рух (Львов) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости