Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - Верес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 27.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Рух
В субботу, 27 апреля состоится поединок 26-го тура, в котором "Рух" сыграет против "Вереса". Ровенский коллектив еще никогда не побеждал львовян в чемпионатах Украины. Игра первого круга завершилась разгромной победой подопечных Пономарева – 5:2.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Матч 26-го тура УПЛ сезона 2023/24
27.04.2024. Львов, "Арена Львов", 18:00
"Рух" - "Верес"
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Директор Кремня: По матчу с Металлистом у нас очень большие вопросы к вратарю - идем на детектор лжи
- Примера. Реал Сосьедад — Реал Мадрид 0:1. Победили даже резервным составом
- УАФ намерена отозвать представителей Украины в УЕФА. Это грозит потерей влияния
- Вице-президент Кривбасса прокомментировал разговоры о нерациональности проведения матчей в Кривом Роге, Днепре и Одессе
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн