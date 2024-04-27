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У Вереса две потери перед матчем против Руха

Премьер-лига

Ровенчане готовятся к встрече с львовянами

У Вереса две потери перед матчем против Руха

Фото: ФК Верес

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Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал подготовку команды о матче 26-го тура УПЛ против "Руха".

“К субботней игре во Львове не готовятся Марко Мрвальевич и Денис Янаков. Оба все еще восстанавливаются после повреждений задней поверхности бедра.

В общем, команда, как и всегда, тренируется к поединку с "Рухом" в положительном настроении. Мы подробно изучали соперника. О "Рухе" можно только хорошее сказать. Молодая, физически сильная команда, сильная в единоборствах, в фазе игры один в один. Знаем о сильных сторонах в игре львовян, но свои слабости у них тоже есть.

Прошлый год стал для молодых футболистов "Руха" сезоном адаптации к УПЛ. Было много дебютантов на уровне взрослого футбола. Этот опыт борьбы за выживание в прошлом сезоне им помог, укрепил характер. В этом году команда уже демонстрирует результат.

На самом деле считаю, что к субботней игре оба соперника готовятся в примерно одинаковом эмоциональном состоянии. Мы остались недовольны домашней ничьей с “Днепром-1”. Они тоже потеряли очки. "Рух" не побеждает три матча подряд – видимо, у них тоже присутствует определенное разочарование такими результатами. Хотя они сохраняют шансы побороться за место в еврокубках”, - сказал Шандрук.

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Перед этим матчем "Верес" занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ. Игра против “Руха” состоится сегодня, 27 апреля, в 18:00 во Львове.

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Олег Шандрук Верес (Ровно) Рух (Львов)
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Источник:
Офіційний сайт Вереса
Опубликовал: Максим Кучер
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