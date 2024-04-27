Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Вереса две потери перед матчем против Руха
Ровенчане готовятся к встрече с львовянами
Фото: ФК Верес
Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал подготовку команды о матче 26-го тура УПЛ против "Руха".
“К субботней игре во Львове не готовятся Марко Мрвальевич и Денис Янаков. Оба все еще восстанавливаются после повреждений задней поверхности бедра.
В общем, команда, как и всегда, тренируется к поединку с "Рухом" в положительном настроении. Мы подробно изучали соперника. О "Рухе" можно только хорошее сказать. Молодая, физически сильная команда, сильная в единоборствах, в фазе игры один в один. Знаем о сильных сторонах в игре львовян, но свои слабости у них тоже есть.
Прошлый год стал для молодых футболистов "Руха" сезоном адаптации к УПЛ. Было много дебютантов на уровне взрослого футбола. Этот опыт борьбы за выживание в прошлом сезоне им помог, укрепил характер. В этом году команда уже демонстрирует результат.
На самом деле считаю, что к субботней игре оба соперника готовятся в примерно одинаковом эмоциональном состоянии. Мы остались недовольны домашней ничьей с “Днепром-1”. Они тоже потеряли очки. "Рух" не побеждает три матча подряд – видимо, у них тоже присутствует определенное разочарование такими результатами. Хотя они сохраняют шансы побороться за место в еврокубках”, - сказал Шандрук.
Перед этим матчем "Верес" занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ. Игра против “Руха” состоится сегодня, 27 апреля, в 18:00 во Львове.
Популярное сейчас
- "У него есть шанс". Карло Анчелотти рассказал о том, сыграет ли Куртуа против Баварии
- Директор Кремня: По матчу с Металлистом у нас очень большие вопросы к вратарю - идем на детектор лжи
- Примера. Реал Сосьедад — Реал Мадрид 0:1. Победили даже резервным составом
- Роман Григорчук объяснил, почему Черноморец прибыл в Закарпатье за двое суток до матча с Минаем
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО