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СК Днепр-1 - Динамо Киев. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

СК Днепр-1 - Динамо Киев: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 27.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

СК Днепр-1 - Динамо Киев. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Начало очередного тура родной УПЛ ознаменуется очным поединком команды Юрия Максимова и Александра Шовковского. Украинских болельщиков, однозначно, ожидает главный матч уикенда. "Днепр-1" на своем поле будет принимать киевское "Динамо". Встреча этих коллективов в первом круге текущей кампании завершилась минимальным триумфом днепрян.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на телеканале 2+2 і на ютуб-платформе Football Hub.

Украинская Премьер-лига, 26-й тур
27 апреля 2024. Днепр, "Днепр-Арена"

"СК Днепр-1" 13:00 "Динамо" Киев

Видеотрансляция – 2+2, Football Hub
Текстовая трансляция – UA-Футбол

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Телетрансляція матчу Дніпро-1 - Динамо
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