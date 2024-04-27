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ЛНЗ - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ЛНЗ – Шахтер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 27.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: УПЛ
Двенадцатая победа подряд? Для "Шахтера" ничего не кажется невозможным. Например, в прошлом туре команда Марино Пушича проигрывала 0:1 "Заре", но смогла переломить ход игры благодаря своевременным заменам. "ЛНЗ" надо совершить небольшое чудо, чтобы отнять очки.
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В поединке первого круга "Шахтер" победил со счетом 3:0.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 26-й тур
27 апреля 2024. Черкассы, "Черкаси-Арена"
"ЛНЗ" 15:30 "Шахтер"
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
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