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Срна: Очень тяжело найти украинского тренера под шахтерский футбол
Предпочитают европейцев
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Директор "Шахтера" Дарио Срна поделился комментариями, почему донецкий клуб выбирает европейских специалистов, а не украинских.
"В Украине есть хорошие тренеры. Мне нравится Ротань, тренер "Оболони". Но очень тяжело найти украинского тренера под шахтерский футбол.
Григорчук? Это не шахтерский футбол, а больше футбол "Аталанты" Гасперини. "Шахтер" так не играет. Мне очень нравится философия футбола Григорчука, но, к сожалению, это не философия "Шахтера".
Вернидуб показывал супер результат в "Шерифе", а сейчас в "Кривбассе", но я считаю, что европейские тренеры сегодня могут дать больше "Шахтеру", чем украинские", – сказал Дарио.
Напомним, сейчас "Шахтер" занимает 1 место в турнирной таблице УПЛ, у них в активе 58 очков.
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