Срна: Очень тяжело найти украинского тренера под шахтерский футбол

Директор "Шахтера" Дарио Срна поделился комментариями, почему донецкий клуб выбирает европейских специалистов, а не украинских.

"В Украине есть хорошие тренеры. Мне нравится Ротань, тренер "Оболони". Но очень тяжело найти украинского тренера под шахтерский футбол.

Григорчук? Это не шахтерский футбол, а больше футбол "Аталанты" Гасперини. "Шахтер" так не играет. Мне очень нравится философия футбола Григорчука, но, к сожалению, это не философия "Шахтера".

Вернидуб показывал супер результат в "Шерифе", а сейчас в "Кривбассе", но я считаю, что европейские тренеры сегодня могут дать больше "Шахтеру", чем украинские", – сказал Дарио.