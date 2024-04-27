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Минай - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Минай – Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 27.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Минай - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Недавно Желько Любенович говорил, что два домашних апрельских матча, - против "Руха" и "Черноморца", - станут ключевыми для "Миная" в борьбе за выживание. Один поединок из этой серии закарпатцы уже отыграли – и не выиграли (ничья 1:1 с "Рухом"). Удастся ли взять максимум с "Черноморцем"? "Минай" оказался в той ситуации, когда практически нет права на ошибку.

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В поединке первого круга "Черноморец" победил со счетом 3:0.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 26-й тур
27 апреля 2024. Минай, "Минай-Арена"

"Минай" 13:00 "Черноморец"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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