Игрок Руха: Сейчас важно быть сконцентрированными в каждом поединке

Защитник "Руха" Виталий Холод поделился мыслями о предстоящей игре с "Вересом".

"Мы внимательно проанализировали предыдущую игру с "Минаем" и в течение недели подготовились к матчу с "Вересом". Команда разобрала, как играют ровенчане, изучила сильные и слабые стороны нашего соперника и за счет чего можно получить положительный результат.

"Рух" активно работает над улучшением своих действий в третьей зоне во время завершения атак. Хочется играть качественнее, точнее бить по воротам, реализовывать больше своих моментов. Команда должна быть эффективной в атаке и для этого мы тренируем ключевые передачи и удары.

Сейчас важно быть сконцентрированными в каждом поединке. На каждый оставшийся тур мы настраиваемся как на финал. То есть у нас впереди пять финальных игр в которых мы должны играть только на победу.

Очень приятно играть на домашнем стадионе и слышать поддержку львовских болельщиков. Во время матчей зрители мотивируют команду, ведь мы хотим порадовать наших фанатов яркой игрой и хорошими результатами".