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Игрок Руха: Сейчас важно быть сконцентрированными в каждом поединке

Премьер-лига

Рассказал о своих ожиданиях

Игрок Руха: Сейчас важно быть сконцентрированными в каждом поединке

Фото: ФК Рух

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Защитник "Руха" Виталий Холод поделился мыслями о предстоящей игре с "Вересом".

"Мы внимательно проанализировали предыдущую игру с "Минаем" и в течение недели подготовились к матчу с "Вересом". Команда разобрала, как играют ровенчане, изучила сильные и слабые стороны нашего соперника и за счет чего можно получить положительный результат.

"Рух" активно работает над улучшением своих действий в третьей зоне во время завершения атак. Хочется играть качественнее, точнее бить по воротам, реализовывать больше своих моментов. Команда должна быть эффективной в атаке и для этого мы тренируем ключевые передачи и удары.

Сейчас важно быть сконцентрированными в каждом поединке. На каждый оставшийся тур мы настраиваемся как на финал. То есть у нас впереди пять финальных игр в которых мы должны играть только на победу.

Очень приятно играть на домашнем стадионе и слышать поддержку львовских болельщиков. Во время матчей зрители мотивируют команду, ведь мы хотим порадовать наших фанатов яркой игрой и хорошими результатами".

Напомним, матч "Рух" – "Верес" начнется в 18:00. Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию игры.

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Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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