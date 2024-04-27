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"Он ничем не был хуже Судакова или Мудрика": Вернидуб - об атакующем полузащитнике, с которым работал в луганской Заре
Рассказал о полузащитнике Максиме Белом
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился воспоминаниями о Максиме Белом, с которым работал в луганской "Заре".
"Он был перспективным и качественным футболистом. Все то, что нужно было футболисту на его позиции, он имел. В центре поля, на флангах мог сыграть. Как человек - веселый, всегда компанейский. Возможно, в начале его потянуло не в ту сторону. Молодость... Но с ним разговаривали и он все понимал. Особых вопросов к нему не было.
Молодежь того поколения через это прошла. Когда его брали в "Зарю", то я знал о нем, он до того был в "Металлурге". Мы с ним пообщались достаточно серьезно и он ответил: "Не переживайте, все это изменится к лучшему". И после этого даже не было к нему существенных вопросов.
"Максим мне очень нравился. Думаю, что он не был ниже по уровню - 100%. Тем более, что у него позиция такая была - "десятка", "восьмерка". Если же взять наш современный футбол, то он ничем не был хуже Судакова или Мудрика - 100%. У него некоторые показатели были намного лучше, чем у них: техника на скорости, выполнение стандартов", — приводит слова Вернидуба УФ.
Напомним, 14 сентября 2013 года Максим умер в родном Новомосковске Днепропетровской области в результате развития опухоли в головном мозге. Ему было 24 года.
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