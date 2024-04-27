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Без Немчанинова в старте. Известны стартовые склады Миная и Черноморца

Премьер-лига

Начало в 13:00

Без Немчанинова в старте. Известны стартовые склады Миная и Черноморца

Фото: УПЛ

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Сегодня в 13:00 в рамках 16-го тура УПЛ "Минай" сыграет против "Черноморца". Матч пройдет на "Минай-Арене".

"Минай": Кемкин Александр, Кисиль Ярослав, Скиба Евгений, Чуев Богдан, Дмитрук Тарас, Петька Сергей (К), Семотюк Владислав, Кораблин Тимур, Вакула Владислав, Устименко Денис, Ременяк Артур

Среди запасных у "Миная": Бандура Александр, Воробчак Назарий, Витенчук Вадим, Демиденко Иван, Попов Кирилл, Гуничев Егор, Поддубный Дмитрий, Корнийчук Сергей, Матюшенко Иван, Немчанинов Дмитрий, Тищук Павел, Росул Максим

"Черноморец": Варакута Даниил, Путря Илья (К), Ермаков Виталий, Гучек Лука, Салюк Владимир, Огиря Владислав, Кузык Орест, Брагару Максим, Бадибанга Зиги, Штогрин Андрей, Шпорн Йон

Среди запасных у "Черноморца": Билык Олег, Вечный Ян, Бойчук Богдан, Авагимян Артур, Зе Гомес, Альваренга, Присяжнюк Артем, Иеде Самсон Ономиго, Арсич Владимир, Голубь Даниил, Сытников Никита

Напомним, что сайт UA-Футбола проведет видео трансляцию матча этого матча.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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