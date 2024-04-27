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С Михавко и Ярмоленко. Стартовые составы на матч Днепр-1 - Динамо
Наставники определились с одиннадцатками
fcdynamo.com
В матче 26-го тура чемпионата Украины встретятся "Днепр-1" и "Динамо". Главные тренеры команды выбрали стартовые составы на этот поединок.
"Днепр-1": 1.Волынец, 3.Адамюк, 5.Сарапий, 39.Сваток (К), 42.Пасич, 18.Бабенко, 22.Рубчинский, 11.Мирошниченко, 27.Очеретько, 17.Леднев, 9.Гуцуляк.
Запасные: 12.Кинарейкин, 33.Юрчук, 34.Танчик, 20.Горбунов, 14.Гаджиев, 4.Авраменко, 25.Мельниченко, 21.Кивинда.
"Динамо": 1.Бущан, 2.Вивчаренко, 4.Попов, 7.Ярмоленко, 10.Шапаренко, 11.Ванат, 18.Андриевский, 22.Кабаев, 24.Тимчик, 29.Буяльский (К), 32.Михавко.
Запасные: 35. Нещерет, 51. Моргун, 6. Бряжко, 8. Шепелев, 9. Волошин, 20. Караваев, 21. Супряга, 23. Малыш, 25. Дячук, 30. Диалло, 34. Сирота, 37. Царенко, 44.Дубинчак.
Перед этим матчем "Динамо" находится на второй строчке турнирной таблицы, а "Днепр-1" идет четвертым. Разрыв между командами составляет девять очков.
Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет
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