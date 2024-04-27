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Понедельник: Надо в каждом матче набирать максимум зачетных баллов

Премьер-лига

Поделился мыслями о завтрашнем домашнем матче

Понедельник: Надо в каждом матче набирать максимум зачетных баллов

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Андрей Понедельник рассказал о том, как происходит подготовка к завтрашнему матчу против "Металлиста 1925".

Андрей, какие мысли перед важной игрой?

Настраиваемся очень серьезно, у нас осталось пять заключительных туров. Надо в каждом матче набирать максимум зачетных баллов, чтобы в конце сезона быть как можно выше в таблице и выполнить задачу, которая стоит перед нами.

Уже разбирали соперника. Какой футбол он демонстрирует?

Несмотря на последние не очень удачные результаты соперника, команда у них очень неплохая, с качественными игроками. Имеют интересный рисунок игры. Думаю, все станут свидетелями хорошего футбола в воскресенье и интригующего противостояния.

Наша команда будет играть дома, при поддержке родных болельщиков. Это добавляет оптимизма и настроения перед игрой?

Конечно, дома играть гораздо лучше и комфортнее. Мы чувствуем поддержку болельщиков на трибунах и это мотивирует нас постоянно идти вперед и забивать голы, тем самым благодаря фанам положительными эмоциями.

Напомним, за этот сезон Андрей Понедельник сыграл 25 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 2 гола.

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Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Понедельник
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Источник:
https://fckryvbas.com/post/andrii-ponyedyelnik-treba-v-kozhnomu-matchi-nabirati-maksimum-zalikovikh-baliv
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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