Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Понедельник: Надо в каждом матче набирать максимум зачетных баллов
Поделился мыслями о завтрашнем домашнем матче
Фото: ФК Кривбас
Защитник "Кривбасса" Андрей Понедельник рассказал о том, как происходит подготовка к завтрашнему матчу против "Металлиста 1925".
Андрей, какие мысли перед важной игрой?
Настраиваемся очень серьезно, у нас осталось пять заключительных туров. Надо в каждом матче набирать максимум зачетных баллов, чтобы в конце сезона быть как можно выше в таблице и выполнить задачу, которая стоит перед нами.
Уже разбирали соперника. Какой футбол он демонстрирует?
Несмотря на последние не очень удачные результаты соперника, команда у них очень неплохая, с качественными игроками. Имеют интересный рисунок игры. Думаю, все станут свидетелями хорошего футбола в воскресенье и интригующего противостояния.
Наша команда будет играть дома, при поддержке родных болельщиков. Это добавляет оптимизма и настроения перед игрой?
Конечно, дома играть гораздо лучше и комфортнее. Мы чувствуем поддержку болельщиков на трибунах и это мотивирует нас постоянно идти вперед и забивать голы, тем самым благодаря фанам положительными эмоциями.
Напомним, за этот сезон Андрей Понедельник сыграл 25 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 2 гола.
Популярное сейчас
- За кулисами сенсационной Жироны: брат Гвардиолы, герой Ливерпуля и самобытность превыше всего
- Россия ночью нанесла серьезные повреждения оборудованию сразу четырех ТЭС ДТЭК
- "У него есть шанс". Карло Анчелотти рассказал о том, сыграет ли Куртуа против Баварии
- "Он очень яркий футболист". Источник назвал игрока, которого Динамо вернет из аренды
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО