Понедельник: Надо в каждом матче набирать максимум зачетных баллов

Защитник "Кривбасса" Андрей Понедельник рассказал о том, как происходит подготовка к завтрашнему матчу против "Металлиста 1925".

Андрей, какие мысли перед важной игрой?

Настраиваемся очень серьезно, у нас осталось пять заключительных туров. Надо в каждом матче набирать максимум зачетных баллов, чтобы в конце сезона быть как можно выше в таблице и выполнить задачу, которая стоит перед нами.

Уже разбирали соперника. Какой футбол он демонстрирует?

Несмотря на последние не очень удачные результаты соперника, команда у них очень неплохая, с качественными игроками. Имеют интересный рисунок игры. Думаю, все станут свидетелями хорошего футбола в воскресенье и интригующего противостояния.

Наша команда будет играть дома, при поддержке родных болельщиков. Это добавляет оптимизма и настроения перед игрой?

Конечно, дома играть гораздо лучше и комфортнее. Мы чувствуем поддержку болельщиков на трибунах и это мотивирует нас постоянно идти вперед и забивать голы, тем самым благодаря фанам положительными эмоциями.