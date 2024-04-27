Заря - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Большую часть сезона команды находились рядом друг с другом в таблице. На данный момент их всё ещё отделяет лишь две строчки, но положение "Зари" уже смотрится гораздо предпочтительнее, чем в первой половине сезона.

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В случае победы луганчане могут оторваться от зоны стыковых матчей как минимум на шесть очков и подойти влотную к верхней части турнирной таблицы УПЛ.

Матч 26-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Заря" - "Оболонь" состоится в воскресенье, 28-го апреля 2024-го года, на киевском стадионе "Левый Берег". Начало - в 13:00.

Смотреть трансляцию матча можно на канале Youtube канале "Зари" и на Football Hub.

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол>>>