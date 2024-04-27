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Минай забил Черноморцу уже на шестой минуте матча: Кораблин открыл счет

Премьер-лига

Кораблин – в ворота "моряков"

Минай забил Черноморцу уже на шестой минуте матча: Кораблин открыл счет

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
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В рамках 26-го тура УПЛ "Минай" играет против "Черноморца". Счет во встрече был открыт на шестой минуте встречи.

Автором гола стал Тимур Кораблин. Он подобрал мяч, подделал под правую и пробил мимо голкипера.

Это третий гол полузащитника в нынешнем сезоне. В общей сложности он провел 19 матчей, включая сегодняшний.

За ходом встречи можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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