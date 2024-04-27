Матч Днепр-1 – Динамо был остановлен из-за воздушной тревоги. В 13:56 игра возобновилась

В матче 26-го тура "Днепр-1" и "Динамо" играют в городе Днепр. Из-за угрозы воздушной атаки со стороны Российской Федерации на территории Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Поединок был прерван на 15-й минуте. Команды отправились к укрытиям.

По состоянию на 13.28 воздушная тревога объявлена в шести областях Украины и в АР Крым. В частности, сразу в нескольких территориальных общинах Днепропетровской области угроза не только ракетного удара, но и артобстрела.

В 13:45 тревога прекратила раздаваться. Команды возобновили игру в 13.56.

За дальнейшим ходом событий можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.