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Матч Днепр-1 – Динамо был остановлен из-за воздушной тревоги. В 13:56 игра возобновилась

Премьер-лига

Команды отправились к укрытию

Матч Днепр-1 – Динамо был остановлен из-за воздушной тревоги. В 13:56 игра возобновилась

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

В матче 26-го тура "Днепр-1" и "Динамо" играют в городе Днепр. Из-за угрозы воздушной атаки со стороны Российской Федерации на территории Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Поединок был прерван на 15-й минуте. Команды отправились к укрытиям.

По состоянию на 13.28 воздушная тревога объявлена в шести областях Украины и в АР Крым. В частности, сразу в нескольких территориальных общинах Днепропетровской области угроза не только ракетного удара, но и артобстрела.

Матч Днепр-1 – Динамо был остановлен из-за воздушной тревоги. В 13:56 игра возобновилась - изображение 1

В 13:45 тревога прекратила раздаваться. Команды возобновили игру в 13.56.

За дальнейшим ходом событий можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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Источник:
alerts.in.ua
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.04.2024 в 13:53
Це якраз витівка братка Наперсточника. Через його бабло Дніпро відмовився зіграти у Києві.
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Комментарии 5
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.04.2024 в 13:53
Це якраз витівка братка Наперсточника. Через його бабло Дніпро відмовився зіграти у Києві.
Ответить
1
2
aleks68
27.04.2024 в 14:02
лижи зад суркисам и не ной.вонючая дырявая подстилка
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1
3
tekutiev (донецк,Украина)
27.04.2024 в 14:07
приткни пельку шльондра
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0
3
avatar
Spokoyno (Київ)
27.04.2024 в 13:36
Саме це, а не вихідки братків породило варіант проведення матчу в Києві! СМЕРТЬ РАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
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tekutiev (донецк,Украина)
27.04.2024 в 14:06
грати так зразу в Києві?інших міст не має?твоє динамо і так 80% грає в Києві.
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