Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сыграли четверть часа. Матч Днепр-1 – Динамо прервано из-за воздушной тревоги
Команды отправились к укрытию
Фото: СК Дніпро-1
В матче 26-го тура "Днепр-1" и "Динамо" играют в городе Днепр. Из-за угрозы воздушной атаки со стороны Российской Федерации на территории Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
Поединок был прерван на 15-й минуте. Команды отправились к укрытиям.
По состоянию на 13.28 воздушная тревога объявлена в шести областях Украины и в АР Крым. В частности, сразу в нескольких территориальных общинах Днепропетровской области угроза не только ракетного удара, но и артобстрела.
За дальнейшим ходом событий можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
Популярное сейчас
- Неделя дерби в Европе плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
- За кулисами сенсационной Жироны: брат Гвардиолы, герой Ливерпуля и самобытность превыше всего
- Россия ночью нанесла серьезные повреждения оборудованию сразу четырех ТЭС ДТЭК
- Роман Григорчук объяснил, почему Черноморец прибыл в Закарпатье за двое суток до матча с Минаем
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
Комментарии 1