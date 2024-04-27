  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сыграли четверть часа. Матч Днепр-1 – Динамо прервано из-за воздушной тревоги
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сыграли четверть часа. Матч Днепр-1 – Динамо прервано из-за воздушной тревоги

Премьер-лига

Команды отправились к укрытию

Сыграли четверть часа. Матч Днепр-1 – Динамо прервано из-за воздушной тревоги

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

В матче 26-го тура "Днепр-1" и "Динамо" играют в городе Днепр. Из-за угрозы воздушной атаки со стороны Российской Федерации на территории Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Поединок был прерван на 15-й минуте. Команды отправились к укрытиям.

По состоянию на 13.28 воздушная тревога объявлена в шести областях Украины и в АР Крым. В частности, сразу в нескольких территориальных общинах Днепропетровской области угроза не только ракетного удара, но и артобстрела.

Сыграли четверть часа. Матч Днепр-1 – Динамо прервано из-за воздушной тревоги - изображение 1

За дальнейшим ходом событий можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

По теме
yellow-arrow
Минай забил Черноморцу уже на шестой минуте матча: Кораблин открыл счет
yellow-arrow
Понедельник: Надо в каждом матче набирать максимум зачетных баллов
yellow-arrow
Еще не все потеряно. Минай - Черноморец. Текстовая трансляция матча УПЛ
Динамо (Киев) СК Днепр-1 Воздушная тревога война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
alerts.in.ua
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
27.04.2024 в 13:36
Саме це, а не вихідки братків породило варіант проведення матчу в Києві! СМЕРТЬ РАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
27.04.2024 в 13:36
Саме це, а не вихідки братків породило варіант проведення матчу в Києві! СМЕРТЬ РАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости