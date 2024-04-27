УПЛ. Минай - Черноморец 2:0. Оттолкнуться от дна

Желько Любенович еще раньше придавал этому матчу очень важное значение. Точнее, не только этому, а двум домашним поединкам "Миная" в конце апреля. Мол, это будет едва ли не кульминация борьбы за выживание для закарпатцев. Неделю назад с "Рухом" "Минай" взял один зачетный балл. Сейчас нужно было три.

Ничто другое хозяев не устраивало. "Черноморец" тоже стремился к максимуму, поэтому и прибыл в Закарпатье заранее – чтобы хорошо подготовиться. И все же чувствовалось со старта, что больше на результат заточены закарпатцы. У них, в отличие от "Черноморца", турнирное положение критическое.

Исправлять ситуацию подопечные Желько взялись сразу. Уже на шестой минуте забил Кораблин, подхватив мяч в штрафной зоне и пробив низом с нескольких метров. А дальше – больше. Каким-то чудом не забил Ременяк ударом головой на добивании. Перед тем Вакула создал остроту, Варакута отбил перед собой, а Ременяк банально попал в штангу.

Такая активность соперника шокировала "моряков". Команда имела растерянный вид, а Григорчук даже хотел сделать раннюю замену, однако передумал. И уже вскоре "Черноморец" мог исправить положение, но Кемкин шикарным сейвом отразил удар Штогрина с близкого расстояния.

Футбол пошел на встречных курсах. Дмитрук имел шанс во второй раз огорчить Варакуту, а в других воротах снова чудеса творил Кемкин – на этот раз после удара Шпорна. Прошло еще несколько минут – и быстрая контратака "Миная" с забросом мяча на дальнюю штангу от Вакулы – партнер не сумел попасть в цель. Штогрин ответил дальним ударом. Такая игра не могла не нравиться болельщикам.

В интересах "Миная" было успокоить этот матч – добавить вязкости. Но в начале второго тайма темп задавал "Черноморец", поэтому закарпатцы были вынуждены отвечать. Но делали это не просто "чтобы было", а со знанием дела. Второй гол – просто шикарный. Проход Дмитрука по правому флангу, передача на Ременяка. Тот одним касанием обыграл защитников, а вторым "прошил" голкипера.

Одесситов, конечно, такой ход событий огорчал. Однако командной злости не чувствовалось – только отдельные вспышки от отдельных игроков. В частности, Брагару, который уже при счете 0:2 издали влепил в перекладину.

Неплохо, но мало. Положить на поток такие атаки "Черноморцу" не удавалось. Был еще один неплохой момент со штрафного, была перспективная, но заблокированная попытка подать в штрафную площадь с фланга, был удар Гомеса рядом со штангой. Так игру не перевернешь.

"Минай" абсолютно заслуженно выиграл этот матч, впервые за долгое время поднявшись выше последней строчки в турнирной таблице. Оттолкнулись от дна. Но взлетят ли они еще выше? Закарпатцам в следующем туре очень нужно побеждать "Верес". Шансы на спасение не призрачные, но и не очевидны.

УПЛ. 26-й тур. 27.04.2024

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле - Денис Резников

"Минай" - "Черноморец" 2:0

Голы: Кораблин 6, Ременяк 63

"Минай": Кемкин - Дмитрук, Чуев, Скиба, Кисель - Кораблин (Корнийчук 78), Семотюк (Матюшенко 78), Петько (Витенчук 68) - Ременяк (Гуничев 64), Устименко, Вакула

"Черноморец": Варакута - Гучек (Бойчук 46), Салюк, Ермаков - Брагару, Огиря (Авагимян 46), Шпорн, Путря (Иеде 84) - Кузык (Зе Гомес 70) - Штогрин, Бадибанга (Альваренга 70)

Предупреждения: Дмитрук 45+1, Скиба 51 - Бадибанга 37, Брагару 90+4