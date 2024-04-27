Делегация Кривбасса проинспектировали 4 топ-арены

Делегация Кривбасса посетила Германию, где посетила ряд стадионов для проведения международных поединков.

По имеющейся информации, представители Кривбасса в лице вице-президента Артема Гагарина и коммерческого директора Оксаны Абузяровой посетили четыре немецких города: Берлин, Дрезден, Гельзенкирхен и Кельн с целью проинспектировать стадионы, которые могут стать домашними для проведения еврокубков.

Под инспекцию попали в Берлине олимпийский стадион, в Дрездене – "Рудольф Харбиг", в Гельзенкирхене – "Фелтинс-Арену", в Кельне – "Райн Энерги Штадион". Все эти арены вмещают от 25000 до 75000 зрителей.

Напомним, после 25 туров "Кривбасс" идет в турнирной таблице УПЛ третьей, набрав 51 очко.