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Делегация Кривбасса проинспектировали 4 топ-арены

Премьер-лига

Определились с вариантами домашних стадионов на еврокубковые матчи

Делегация Кривбасса проинспектировали 4 топ-арены

fckryvbas.com

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Делегация Кривбасса посетила Германию, где посетила ряд стадионов для проведения международных поединков.

По имеющейся информации, представители Кривбасса в лице вице-президента Артема Гагарина и коммерческого директора Оксаны Абузяровой посетили четыре немецких города: Берлин, Дрезден, Гельзенкирхен и Кельн с целью проинспектировать стадионы, которые могут стать домашними для проведения еврокубков.

Под инспекцию попали в Берлине олимпийский стадион, в Дрездене – "Рудольф Харбиг", в Гельзенкирхене – "Фелтинс-Арену", в Кельне – "Райн Энерги Штадион". Все эти арены вмещают от 25000 до 75000 зрителей.

Напомним, после 25 туров "Кривбасс" идет в турнирной таблице УПЛ третьей, набрав 51 очко.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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JudgeDredd (Киев)
27.04.2024 в 15:01
Тобто, сподіваються вийти в груповий етап, де має бути стадіон 4 категорії. В Німеччині таких 14. Зрозуміло, що всі вони приймають від 30 тисяч глядачів.
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Комментарии 2
JudgeDredd (Киев)
27.04.2024 в 15:01
Тобто, сподіваються вийти в груповий етап, де має бути стадіон 4 категорії. В Німеччині таких 14. Зрозуміло, що всі вони приймають від 30 тисяч глядачів.
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0
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трамвай за трамваєм (найкращий)
27.04.2024 в 14:00
Олімпійський стадіон у Берліні ? 75 000 глядачів ?Я такий радий
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