  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Николай Гайдучик: У нас впереди 6 финалов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Николай Гайдучик: У нас впереди 6 финалов

Премьер-лига

Подвел итоги последних игр

Николай Гайдучик: У нас впереди 6 финалов

Фото: НК "Верес"

Новина українською

Нападающий "Вереса" Николай Гайдучик поделился комментариями о прошлых и будущих играх

Николай, вы играете против "Руха". Это одна из сильнейших команд чемпионата. Какие сильные черты в действиях львовян вы могли бы выделить?

"Рух" - это сильная в физическом плане команда. Молодая команда, которая прекрасно играет в единоборствах.

В прошлом туре вы сыграли вничью еще с одним представителем топ-5 - "Днепром-1". Насколько сложным оказался этот матч для вас?

Мы на каждую игру готовимся с максимальной концентрацией. В матче с "Днепром-1" мы были расстроены, потому что потеряли 2 очка.

Из последних матчей "Вереса" вы не сыграли только против "Кривбасса". Насколько вы довольны своим игровым тонусом? Есть ли компоненты, которые хотелось бы улучшить?

Игровым тонусом я доволен. Конечно, хочется улучшать статистику голов, которые будут помогать команде одерживать победы в матчах.

В игре против "Оболони" вы отметились голом. Было ли какое-то предчувствие, что ваша команда победит или что вам удастся забить?

Мы в каждой игре настраиваемся только на победу, поэтому "Оболонь" была не исключением. Забитый гол - это приятный бонус к нашей победе над соперником. Рад что мой гол помог команде победить "Оболонь".

Насколько интенсивной вы считаете конкуренцию в борьбе за выживание? И как оцените шансы "Вереса" на сохранение места в УПЛ?

Как я уже говорил, мы выходим на каждую игру только за победой. Каждый из игроков нашей команды отдает все силы на поле чтобы наша команда продолжала играть в УПЛ. Следовательно, у нас впереди 6 финалов.

Напомним, матч "Рух" – "Верес" начнется в 18:00. Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию игры.

По теме
yellow-arrow
Минай впервые за 20 туров поднялся с последнего места турнирной таблицы УПЛ. Туда опустился Металлист 1925
yellow-arrow
Динамо сравняло счет в матче против Днепра-1: забил Кабаев
yellow-arrow
УПЛ. Минай - Черноморец 2:0. Оттолкнуться от дна
Верес (Ровно) Николай Гайдучик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости