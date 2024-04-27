Николай Гайдучик: У нас впереди 6 финалов

Нападающий "Вереса" Николай Гайдучик поделился комментариями о прошлых и будущих играх

Николай, вы играете против "Руха". Это одна из сильнейших команд чемпионата. Какие сильные черты в действиях львовян вы могли бы выделить?

"Рух" - это сильная в физическом плане команда. Молодая команда, которая прекрасно играет в единоборствах.

В прошлом туре вы сыграли вничью еще с одним представителем топ-5 - "Днепром-1". Насколько сложным оказался этот матч для вас?

Мы на каждую игру готовимся с максимальной концентрацией. В матче с "Днепром-1" мы были расстроены, потому что потеряли 2 очка.

Из последних матчей "Вереса" вы не сыграли только против "Кривбасса". Насколько вы довольны своим игровым тонусом? Есть ли компоненты, которые хотелось бы улучшить?

Игровым тонусом я доволен. Конечно, хочется улучшать статистику голов, которые будут помогать команде одерживать победы в матчах.

В игре против "Оболони" вы отметились голом. Было ли какое-то предчувствие, что ваша команда победит или что вам удастся забить?

Мы в каждой игре настраиваемся только на победу, поэтому "Оболонь" была не исключением. Забитый гол - это приятный бонус к нашей победе над соперником. Рад что мой гол помог команде победить "Оболонь".

Насколько интенсивной вы считаете конкуренцию в борьбе за выживание? И как оцените шансы "Вереса" на сохранение места в УПЛ?

Как я уже говорил, мы выходим на каждую игру только за победой. Каждый из игроков нашей команды отдает все силы на поле чтобы наша команда продолжала играть в УПЛ. Следовательно, у нас впереди 6 финалов.