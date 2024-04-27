Возвращение Степаненко. ЛНЗ – Шахтер: стартовые составы на матч

В матче 26-го тура чемпионата Украины ЛНЗ встретится с "Шахтером". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

ЛНЗ: Кучеренко – Мураховский, Салиху, Стасюк, Яшари, Бар, Рыбалка (К), Эйнел, Наумец, Г. Пасич, Молло.

Запасные: Пеньков, Самойленко, Насонов, Олейник, Прядун, Хобленко, Тарасенко, Тищенко, Тилль, Бойко, Каплиенко.

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.

Запасные: Рудько, Лемкин, Гочолеишвили, Азаров, Мироши, Ракицкий, Эгиналду, Криськив, Швед, Назарина, Марлон, Траоре.

Перед этим поединком ЛНЗ занимает седьмое место в УПЛ, в то время как “Шахтер” идет на первой позиции.

Старт матча в Черкассах запланирован на 15:30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.