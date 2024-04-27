Минай забил второй гол в ворота Черноморца после перерыва - ВИДЕО

В матче 26-го тура чемпионата Украины "Минай" играет против "Черноморца". Закарпатцы в середине второго тайма удвоили свое преимущество.

На 63-й минуте встречи Артур Ременяк забил после передачи Тараса Дмитрука. Для нападающего это второй гол в сезоне.

После того как Ременяк забил, Желько Любенович сразу же заменил футболиста на Егора Гуничева.

За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.