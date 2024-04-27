Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай забил второй гол в ворота Черноморца после перерыва - ВИДЕО
Ременяк отличился и ушел отдыхать
фото - ФК Минай / автор невідомий
В матче 26-го тура чемпионата Украины "Минай" играет против "Черноморца". Закарпатцы в середине второго тайма удвоили свое преимущество.
На 63-й минуте встречи Артур Ременяк забил после передачи Тараса Дмитрука. Для нападающего это второй гол в сезоне.
После того как Ременяк забил, Желько Любенович сразу же заменил футболиста на Егора Гуничева.
За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Неделя дерби в Европе плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
- СК Днепр-1 - Динамо Киев. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "У него есть шанс". Карло Анчелотти рассказал о том, сыграет ли Куртуа против Баварии
- Минобороны: Пригодных к военной службе мужчин будут делить на 4 категории по состоянию здоровья
- Растит наследника. Андрей Лунин учит своего сына играть в футбол. ВИДЕО
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн