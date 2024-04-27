  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай забил второй гол в ворота Черноморца после перерыва - ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай забил второй гол в ворота Черноморца после перерыва - ВИДЕО

Премьер-лига

Ременяк отличился и ушел отдыхать

Минай забил второй гол в ворота Черноморца после перерыва - ВИДЕО

фото - ФК Минай / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В матче 26-го тура чемпионата Украины "Минай" играет против "Черноморца". Закарпатцы в середине второго тайма удвоили свое преимущество.

На 63-й минуте встречи Артур Ременяк забил после передачи Тараса Дмитрука. Для нападающего это второй гол в сезоне.

После того как Ременяк забил, Желько Любенович сразу же заменил футболиста на Егора Гуничева.

За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.

По теме
yellow-arrow
Минай впервые за 20 туров поднялся с последнего места турнирной таблицы УПЛ. Туда опустился Металлист 1925
yellow-arrow
Динамо сравняло счет в матче против Днепра-1: забил Кабаев
yellow-arrow
УПЛ. Минай - Черноморец 2:0. Оттолкнуться от дна
Черноморец (Одесса) ФК Минай Артур Ременяк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости